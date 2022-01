Només dos sets. El Club Natació Sabadell femení ha caigut davant el Toyota Team‘s (0-3) després d’un partit en el qual ha decidit la regularitat de les visitants en els moments decisius. Les noies d’Alberto Avellaneda han estat a un bon nivell en el primer set, que s’hauria pogut decantar del seu cantó, però en el tram final s’han esvaït totes les opcions per un ajustat 22-25.

El segon també ha mantingut una gran igualtat de forces, però el desenllaç ha estat el mateix. El conjunt de Sant Just ha sabut administrar el seu avantatge per sentenciar per un 20-25. Això ha fet mal anímicament i les nedadores s’han vist clarament superades en el tercer set (13-25) per certificar la victòria per un clar 0-3.

Amb aquesta derrota, el Club Natació veu més lluny la zona de permanència. Tenint en compte que baixen dos equips, ara la salvació queda a cinc punts. Encara queda molta competició per escurçar diferències. La pròxima oportunitat serà a la pista del Heidelberg Volkswagen. Per la seva banda, el masculí, després de perdre en el partit pendent contra el Torredembarra la setmana anterior (1-3), ha descansat aquesta jornada.