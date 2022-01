L’ajuda de 250 euros als joves pel lloguer: pots demanar-la?

Els grans anuncis generen eufòria inicial i, sovint, posterior desencís. Per això cal analitzar bé l’ajuda de 250 euros mensuals que el govern espanyol ofereix a joves de 18 a 35 anys. Hi ha condicions que n’esmorteeixen l’impacte, a ulls de la Cambra Urbana de la Propietat de Sabadell i Comarca.

“Qualsevol iniciativa en matèria d’habitatge per als joves és fantàstica, però cal tenir en compte la realitat del mercat”, adverteix el responsable de l’Àrea de finances de la Cambra, Joan Poch. Les condicions de l’ajuda, per l’expert, suposen un impediment perquè solucioni el problema de fons, “que és molt greu”, opina.

Una de les condicions que en limita més l’abast, segons considera, és que el límit salarial per rebre l’ajuda sigui de 24.318 euros anuals per llar. En cas que tres joves compartissin pis sota un mateix contracte, haurien d’ingressar com a molt 675 euros mensuals cadascú.

D’altra banda, encara no s’ha definit quin serà el preu de lloguer màxim per accedir a l’ajuda en ciutats com Sabadell. En el primer anunci, l’ajuda es limitava a lloguers de com a molt 600 euros. En àrees de mercat d’habitatge tens, podria ampliar-se fins als 900 euros. Encara no està clar. “L’ajuda és un pedaç amb poca utilitat pràctica, arriba a poca gent”.

FAQS: les incerteses del bo jove

Quin és el salari màxim per rebre l’ajuda?

La suma dels salaris dels joves que convisquin sota un mateix contracte no pot ser superior als 24.318 euros mensuals.

A partir de quan es pot demanar l’ajuda?

Encara no es pot demanar. No s’ha obert la convocatòria, prevista per d’aquí a dos o tres mesos. Ara bé, l’ajuda tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener.

Què vol dir ‘caràcter retroactiu’?

A qui se li concedeixi, rebrà l’ajuda de tots els mesos des de gener del 2022 fins a l’actualitat.

La puc percebre, si comparteixo pis?

Sí, són ajudes individuals. Pot haver-hi diferents beneficiaris dels 250 euros a cada habitatge.

Quin és el preu màxim de lloguer per rebre l’ajuda?

Només poden percebre l’ajuda els joves que paguin un lloguer inferior als 600 euros mensuals. Ara bé, el govern espanyol assegura que està disposat a negociar l’ampliació del topall amb autonomies que tinguin preus de lloguers més alts.

I si en el contracte de lloguer consta que comparteixo pis?



En aquest cas, per rebre l’ajuda has de pagar menys de 300 euros per l’habitació. I si pagues menys de 250 euros, se t’abonarà la quantitat que paguis.

Puc rebre altres ajudes autonòmiques?

Sí, el bo jove és compatible amb altres ajudes municipals o autonòmiques. Es pot descomptar fins al 75% del lloguer total.