Els entorns de l’Artèxtil guanyaran més espai per als vianants

La construcció d’una plaça pública a l’antic pati de l’Artèxtil ve de la mà de la transformació del seu entorn. Les obres per obrir al públic l’antic pati de la fàbrica, previstes per la tardor d’aquest any, contemplen la remodelació de la cruïlla del carrer de Vidal (Gran Via) i Quevedo. El projecte preveu reduir un carril de carretera del tram de la Gran Via per guanyar més vorera per als vianants i també ampliar el carrer de Quevedo i plantar-hi arbrat.

Si bé el projecte inicial contempla la retirada d’un carril d’aparcament a aquesta via, fonts municipals sostenen que no és definitiu i encara “s’hi està treballant”. “En les properes setmanes hi haurà reunions amb els veïns per recollir les seves inquietuds”, apunten fonts de l’Ajuntament de Sabadell. El projecte ara està obert a al·legacions i no és definitiu: podrà incorporar les modificacions que s’acordin.

L’actuació als entorns de l’Artèxtil s’emmarca en el programa de transformació urbana de l’àmbit de la Gran Via-Ripoll i una de les prioritats és eliminar la barrera arquitectòncia dels passos soterrats. En aquesta primera actuació, doncs, s’eliminarà un dels passos de la Gran Via i s’ampliarà el pas de vianants exterior. El projecte va quedar aprovat de manera inicial amb un pressupost base de 499.165 euros i es preveu que, un cop es licitin les obres, s’executi en un termini de sis mesos.

La primera fase de la reforma serà el del tram del carrer de Quevedo, segons recull el projecte executiu, que deixarà un carril pel trànsit rodat d’una amplada de 3,5 metres. La segona fase, abarcarà el tram de la Gran Via i es reservaran set metres per dos carrils de circulació.

Garantir el patrimoni

Les obres mantenen alerta el veïnat i tenen una doble inquietud: la possible pèrdua d’aparcament i que es conservin els elements patrimonials com ara les llambordes. “Les actuacions han de ser respectuoses”, demana Xavier Moreno, des de l’associació de veïns de Covadonga. Fonts municipals sostenen que el respecte d’elements característics com les llambordes està garantit i el veïnat proposa també conservar una part de la tanca que envolta el perímetre de la fàbrica.

D’altra banda, també demanen la preservació de les places per aparcar: “Necessitem una alternativa per una zona que pateix manca de places durant el dia”, alerta José Fernández, president de l’associació de veïns. La seva proposta passa per habilitar una zona verda d’aparcament reservat als residents del barri. Consideren que així s’aconseguiria un barri més residencial i amb una menor càrrega de vehicles.