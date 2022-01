Argimon reivindica la promoció i la prevenció de la salut en la seva primera visita a Sabadell

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha visitat Sabadell aquest divendres per primera vegada des que és al càrrec. A les 10.30 h l’han rebut a l’Ajuntament l’alcaldessa, Marta Farrés, regidors del Govern i els portaveus d’ERC i de Junts, Gabriel Fernàndez i Lluís Matas respectivament. Després de reunir-se amb membres del Govern, el conseller ha signat el llibre d’honor de la ciutat al Saló de Plens i juntament amb Farrés ha atès els mitjans de comunicació.

Argimon ha reivincidat la importància de la promoció i la prevenció de la salut. “És on posarem molt el focus”, ha dit. Per això ha remarcat que Salut ja ha incorporat a Sabadell quatre referents de benestar emocional (són psicòlegs als CAPs La Serra, Sud, Ca n’Oriac i Nord) i aquest mes de gener, tres nutricionistes. Nous perfils professionals que han de permetre millorar la qualitat de vida dels veïns, ajudant a reduir al màxim les patologies i apropant també l’atenció primària al carrer, més enllà del propi centre sanitari, el CAP, que ha de continuar obert. Durant el segon semestre de l’any també està previst que alguns CAP incorporin fisioterapeutes.

Per la seva part, Marta Farrés ha aplaudit l’ampliació del Parc Taulí amb l’edifici Ripoll, que ha d’entrar en funcionament el mes de maig amb un centenar de llits i ha assegurat que és una “molt bona notícia pel territori per un hospital que històricament té mancances”. Tanmateix, l’alcaldessa ha insistit que la ciutat té certes necessitats “que s’han de cobrir” com la manca de pediatres, un tema que “ens ocupa i preocupa”. Argimon ha recordat que es tracta d’una problemàtica generalitzada a tot Catalunya que té a veure amb el nombre de pediatres que es formen anualment “i la manera que els formem, els plans de formació”. Perquè la major part del temps que destinen els estudiants de Medicina a formar-se el destinen als hospitals, la qual cosa fa que després sigui molt més difícil que vulgui optar per tenir plaça en un CAP i no en un centre hospitalari.

La mancança de pediatres “és important i ve de temps”, ha afegit el conseller. I ha defensat la concentració pediàtrica perquè permet treballar en equip tot i que això comporti perdre proximitat pels usuaris, que han vist augmentat el seu temps de desplaçament fins al CAP així com que ja no sempre els atén el mateix pediatre, la qual cosa des de l’entitat SOS Pediatria Sabadell denuncien que comporta una pèrdua en la qualitat del servei. En la reunió també s’ha tractat un altre tema que preocupa a totes les parts com és la salut mental sobretot d’infants i joves, on s’han disparat els intents de suïcidi i els trastorns de conducta alimentària. Després de visitar l’Ajuntament, Josep Maria Argimon s’ha desplaçat fins al Parc Taulí on ha mantingut una reunió amb diversos representants de l’equip directiu.

Pic superat

El conseller Argimon ha assegurat que “hem arribat al pic” de la sisena onada de la pandèmia en el conjunt de la població. Assegura que si excloem les edats més joves en aquest punt es va arribat el passat 13 de gener i que ara, comptant-les, ja s’hi ha arribat tenint en comptes totes les franges de població.

Sobre el tancament de l’oci nocturn, la principal restricció vigent a hores d’ara, Argimon s’ha mostrat partidari que “s’obri al febrer”. Una decisió, en tot cas, que ha remarcat que ha de prendre la comissió delegada del Govern responsable de les mesures.