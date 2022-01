El Sabadell allarga la bona línia amb un empat agredolç (1-1)

A mitges. El Sabadell suma la cinquena jornada consecutiva sense perdre, però l’empat al Municipal de La Línia davant la Balompédica Linense deixa un regust amarg perquè els arlequinats han gaudit d’ocasions suficients per endur-se els tres punts. Només ha encertat Aarón Rey en el seu primer gol com a arlequinat.

Rotacions. Així es pot resumir l’onze de Pedro Munitis. Fins a 6 jugadors titulars davant l’Alcoià es van asseure inicialment a la banqueta al vell estadi gadità. Guillem Molina tornava a l’eix de la defensa, formant trident amb Aleix Coch i Óscar Rubio mentre Joseba Muguruza era l’amo del carril dret. Una de les principals novetats ha estat el retorn de Facu Garcia en el doble pivot amb Aguza. També ha sorprès la presència de Dani Sánchez pel carril esquerre i Kaxe com a referència ofensiva. És evident que Munitis pensa en el carregat calendari d’aquestes setmanes. Cal recordar que dimecres visita la Nova Creu Alta el Betis Deportivo.

La primera mitja hora de l’equip arlequinat ha estat impecable. Ben col·locat, sòlid i amb capacitat per sortir al contracop. A més, s’ha trobat amb un gol després d’una acció rocambolesca. Després del llançament d’una falta, la sortida en fals del porter Nacho Miras ha deixat la pilota morta i Aarón Rey ha engaltat una mitja xilena que s’ha colat en la porteria local malgrat l’intent desesperat de l’exarlequinat Nico Delmonte sota pals. Lògica l’alegria del jove jugador gallec que marcava, per fi, el seu primer gol oficial amb la samarreta arlequinada.

Amb el 0-1, el Sabadell encara s’ha sentit més còmode. Defensivament, no ha concedit res a un rival que no trobava la manera de trencar l’entramt arlequinat. Fins i tot ha tingut l’equip de Munitis algunes sortides per fer més mal, sobretot en una acció de Kaxe, qui ha rematat per sobre del travesser. Era el minut 30. Del possible 0-2 s’ha passat a l’empat, inesperat. Ha estat potser l’únic desajust defensiu: Ivan Martín s’ha avançat als centrals deixant la pilota a Aly Coulibaly i el seu xut ajustat al pal esquerre ha superat Emilio Bernad. De la comoditat als problemes: el Sabadell ha passat pel pitjor moment de la primera meitat i una indecisió de Emilio ha pogut costar car. Ñito ha enviat fora la pilota amb tot a favor. També ho ha intentat Loren, un malson pel carril dret. El descans ha estat providencial.

Sense gol

Ha perdut continuïtat el joc a la segona part. Les imprecisions han guanyat terreny per ambdós costats. De totes maneres, el Sabadell ha fet sensació de superioritat quan tenia la pilota. El problema és que no ho ha sabut traduir en el marcador tot i gaudir d’oportunitats molt clares. El porter Salva Miras ha rectificat una errada evitant el gol d’Aleix Coch i poc després, Kaxe no ha pogut connectar una pilota d’or de Muguruza al cor de l’àrea. El basc, que ha fet un treball impagable guanyant moltíssimes pilotes, continua negat davant la porteria contrària.

Encara ha estat més clara l’ocasió de Dani Sánchez en el minut 67, afavorit per una cessió curta de Leuko al porter, però la seva rematada s’ha estavellat a la xarxa exterior. Havia perdonat el Sabadell i això és molt perillós en el futbol. Ha estat a punt de pagar-ho molt cara en la recta final: Emilio Bernad ha rebutjat una rematada de Gerard Oliva i a l’últim minut, Monteverde ha donat un gran ensurt amb una rematada neta de cap, a la sortida d’un córner, que ha sortit fora per centímetres. El Sabadell ha pogut guanyar amb autoritat… i també ha pogut perdre al final. El Sabadell completa un ’11 de 15′ i farà bo aquest empat si dimecres que ve (19.30 h) guanya al cuer Betis Deportivo a la Nova Creu Alta i aconsegueix enganxar-se definitivament a la zona de permanència.

Fitxa Tècnica

B. Linense: Nacho Miras; Loren, Borja López, Leuko, Nico Delmonte, Coulibaly (Chiro, m. 60), Dorrio, Monteverde, Ivan Martín (Gerard Oliva, m. 60), Ñito González (Toledano, m. 82) i Samanes (Leandro, m. 67).

Sabadell: Emilio Bernad; Ó. Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Caballo, Facu (Sergi Altimira, m. 82), Muguruza (Astals, m. 82), Aguza, Kaxe, Aarón Rey (Jacobo, m. 73) i Dani Sánchez (Néstor, m. 73).

Àrbitre: Manuel Ángel Pérez Hernández, Comitè madrileny. Grogues: Samanes, Nico, Leuko; O. Rubio, Aarón Rey, Facu.

Gols: 0-1, minut 8: Aarón Rey; 1-1, minut 34: Coulibaly.

Incidències: 1.200 espectadors en el Municipal de La Línia.