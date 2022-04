El filial del Sabadell derrota al Pirinaica i ja és equip de Primera Catalana (4-2)

Objectiu aconseguit. El filial del Centre d’Esports Sabadell jugarà l’any que ve en Primera Catalana. Després d’una temporada brillant, els dirigits per Jordi López han obtingut l’ascens a falta de sis jornades per al final de la temporada, en un escenari perfecte, a casa, davant de la seva gent i davant del segon classificat, el Pirinaica.

L’obligació del Sabadell ha passat per obtenir el mateix resultat que el Gironella en el seu partit davant del Sallent. Tot ha resultat ser molt positiu en la jornada d’avui, ja que el tercer classificat ha caigut 3-1 i per això, el Sabadell amb una derrota també ha tingut l’oportunitat d’obtenir l’ascens, però els de Jordi López han fet bé els deures i s’han imposat 4-2 i han assegurat la seva participació en Primera la temporada que ve.

El partit ha començat amb tot de cara per a un Sabadell que, com habitualment ho fa, ha dominat i ha mostrat un gran nivell grupal i individual. Als 17’ Vladyslav Kopotun, golejador d’aquest grup 4 de Segona Catalana, ha posat el 1-0. Als 27’, Adriá González que ha estat trucat per a aquesta ocasió ha convertit el 2-0 i en les graderies ja s’han començat a sentir càntics i celebracions.

No obstant això, als 34’, Christian Anitua ha descomptat i ha injectat tensió a l’Olímpia. El Sabadell s’ha vist una mica confós i han sorgit errors poc habituals en l’equip. Poc després, als 40’, Anitua ha repetit i, aprofitant un mal rebutgi de la defensa, ha posat el 2-2 a través d’un golàs.

Males sensacions s’han vist en els últims minuts abans del descans, ja que durant un moment ha semblat que es podria arribar a escapar novament l’ascens, igual que la setmana passada. No obstant això, en el descans el missatge del míster ha estat de “calma, que estem millor que ells”, segons ha afirmat el mateix Jordi López en el post partit.

En el segon temps el Sabadell no ha trigat pràcticament res a demostrar novament la seva superioritat. Als 47’, Vladys ha tornat a convertir per a donar tranquil·litat i confiança en l’equip. El Pirinaica ha començat a mostrar símptomes d’equip derrotat i el Sabadell s’ha ensenyorit del control tant futbolístic com mental. L’equip ha continuat sent el que ha estat durant tota la temporada i als 63’, el golejador de l’equip ha posat el 4-2 final fent el seu hat-trick personal per a donar-li l’ascens definitiu al CE Sabadell.

Els minuts finals han estat de tràmit però el Sabadell en cap moment ha permès que li torni a ocórrer alguna situació que pugui perjudicar i complicar les coses i, amb l’eufòria del públic i la superioritat reflectida en el camp ha arribat el final del partit.

Després del gran espectacle arlequinat, Jordi López ha reflectit la seva alegria afirmant que se sent immensament feliç per “aconseguir l’objectiu a través d’un gran rendiment durant tota la temporada, que s’ha reflectit en cada partit gràcies a l’excel·lent nivell dels jugadors amb els quals comptàvem”. També ha aclarit que el grup “se sent molt content pel aconseguit” però que ja “estem pensant i desitjant participar en Primera Catalana”. A més, ha agregat que “el club ha d’estar molt satisfet i convençut que s’està fent tot de la millor forma”.

D’altra banda, el capità de l’equip Oriol Bordas, ha volgut compartir tota la seva alegria afirmant que “s’ha donat tot en l’escenari perfecte, ja que la setmana passada no es va poder i avui si, a casa, davant de la nostra gent i davant dels segons”. El jove defensa ha assegurat que “això significa que tenim nivell per a estar mínim en Primera Catalana però que el filial del Centre d’Esports hauria d’estar en Tercera i aquest és l’objectiu que ja tenim per a la temporada que ve”. De la mateixa forma que el seu entrenador, Bordas s’ha referit al moment de l’empat del Pirinaica i ha dit que “el missatge ha estat de continuar units, ja que era molt important continuar amb la mateixa línia perquè al final ha acabat sent un moment decisiu per a aconseguir tot això”.

Enmig de tota l’eufòria i celebració, Jaume Milà, director esportiu del Sabadell s’ha mostrat molt orgullós de l’equip i ha recordat quins han estat els objectius des de principis de temporada: “la idea continua sent la mateixa: vendre projecte i intentar l’any que ve estar en Tercera, que és on ha d’estar el filial del CE Sabadell. Gran part dels nostres nois tenen ofertes de clubs en categories superiors, però veiem molta il·lusió en ells amb el projecte i volem continuar treballant per a posar al nostre club on correspon”.

L’equip arlequinat ha aconseguit ascendir a falta de sis jornades, amb un total de 58 punts, amb 19 victòries, 1 empat i 3 derrotes. D’aquí a final de temporada li toca descansar (la setmana vinent) i després jugarà davant del CE Sallent, el Tibidabo Torre Romeu, el Club Natació Terrassa, el CE Berga i el Castellar Unió Esportiva. En aquest conjunt de partits, segons l’entrenador Jordi López, s’aprofitarà per a “provar coses noves com per exemple la participació de jugadors d’altres categories”.

