Presó per un dels autors del tiroteig de Sabadell on una dona embarassada va perdre el fill

Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones, de 28 i 35 anys, per la seva implicació en el tiroteig en un polígon de Sabadell el setembre passat on una dona embarassada va perdre el fill. Els arrestats van disparar una desena de trets de forma indiscriminada i van deixar cinc ferits, tres dones i dos homes. Els fets es van produir cap a dos quarts de dues de la matinada del 20 de setembre en un pàrquing ubicat al polígon Sant Pau de Riu-sec. Aquest aparcament és una zona habitual de concentració de persones els caps de setmana i festius, on s’acostumen a realitzar botellots. Aquell dia es va produir una forta discussió entre dos grups que es trobaven al lloc i la baralla va desembocar en un tiroteig amb armes de foc real.

El Grup d’Homicidis de la DIC de la Regió Metropolitana Nord es va fer càrrec de la investigació i, en base a les indagacions policials, van constatar que les persones implicades en el tiroteig van fer ús d’armes de foc “de forma indiscriminada i amb total menyspreu per a la vida de la resta de persones que eren en aquell indret”. Els investigadors van determinar que van disparar en deu ocasions, com a mínim i d’acord als elements balístics recollits al lloc dels fets. Un cop identificats els presumptes autors, els investigadors van organitzar un dispositiu per a la seva localització i posterior detenció. Als dos arrestats, de 28 i 35 anys, se’ls atribueixen delictes de lesions, un delicte d’avortament, i els delictes de tinença il·lícita d’armes i explosius.

Un cop van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 4 de Sabadell, el jutge va decretar presó per un d’ells i llibertat amb càrrecs per a l’altre. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.