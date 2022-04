Caràcter de campiones per arribar a la final

Les vigents campiones de lliga seran a la gran final del ‘play-off’ per al títol després de capgirar una eliminatòria davant el Mediterrani que les va deixar amb l’aigua al coll i amb seriosos problemes per cedir el regnat tot just començar.

La complicada temporada en l’aspecte d’efectius s’hi va afegir la sensible baixa de Maica Garcia, que deixava a l’equip de David Palma sense una de les seves waterpolistes més diferencials i deixava la posició de boia en una situació compromesa.

Tot i la dolorosa derrota a la Finetwork Aquàtics (7-9), les sabadellenques no van acusar la pressió i van aconseguir salvar el primer match ball a la Josep Vallès (11-12) i forçar el tercer partit a Can Llong. I aquesta vegada l’Astralpool Club Natació Sabadell no va desaprofitar l’ocasió per superar una eliminatòria molt costeruda. Les sabadellenques Judith Forca, amb quatre dianes, Nona Pérez, amb dues i la nordamericana Briggita Games, també amb dos gols, van ser les jugadores més determinants en atac (10-8).

Supercopa i copa de la Reina

Tot i les dificultats, els pronòstics s’han complert i els dos grans dominadors de la Divisió d’Honor femenina, Astralpool i CN Mataró tornaran a veure’s les cares per jugar-se el títol de lliga. El primer assalt serà aquest dimecres a la Finetwork Aquàtics (20.30 h). Una gran oportunitat per assegurar-se un hipotètic tercer partit a Sabadell. Sabadellenques i mataronines ja saben el què és enfrontar-se per un títol en joc: aquesta temporada, les maresmenques en surten guanyadores en el head to head després d’aixecar la Supercopa d’Espanya i la Copa de la Reina. La lliga, més que un títol en joc.