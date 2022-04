L’antiga plaça de Sant Roc

Hi ha certes imatges que costa d’associar amb la realitat, i aquesta que ha recuperat Ana Vila al grup de Facebook Patrimoni Sabadell és una d’elles. La fotografia, d’autor i data desconeguda, mostra una dona en primer pla travessant el carrer a la plaça de Sant Roc. Una zona ben diferent avui dia, però que manté els elements principals que la conformen, amb un espai central, l’edifici dels escolapis i posteriorment seu de l’Ajuntament.

Segurament, en el moment de la foto el Banc Sabadell encara tenia la seu al Gremi de Fabricants, ja que no es va traslladar a Sant Roc fins al 1954, en la que va ser la seva primera seu de propietat. “Molt maca, però no acabo d’imaginar des de quin punt està feta”, comenta Jesús Tenorio, un dels usuaris del grup. “Des d’on ara hi ha el Viena, més o menys”, respon un altre sabadellenc, habitual d’aquesta secció: Juan Batalla. Una altra usuària, Josefa López, suggereix que la fotografia es podria haver fet el 1900. Sigui com sigui, la plaça que es veu a la imatge presenta dues diferències importants respecte a l’actualitat, deixant de banda el nom, ja que al llarg de la història s’ha dit plaça de la Constitució, de Pi i Margall i San Roque i Sant Roc.

D’una banda, hi ha calçada transitable, que en el moment de la instantània és per on creua la dona que es veu a la imatge, que porta un cabàs. L’altra diferència és que entre l’edifici consistorial i Sant Fèlix, a través dels arbres, s’intueix l’antic pedregar, amb les cases que ocupaven l’espai que actualment és el racó del Campanar, un espai obert, de gaudi i descans, que connecta el passeig de la Plaça Major amb la plaça de Sant Roc.

L’antic pedregar es va acabar d’enderrocar el 1948, com mostren imatges de l’Arxiu Històric de Sabadell com una de Joan Balmes i Benedicto d’aquell any, que mostra les runes que van permetre obrir el Passeig.