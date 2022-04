Pedro Munitis ha completat una volta sencera a la banqueta arlequinada amb números de play-off: 38 punts en 19 jornades. Els tres últims davant el Sevilla At. han estat molt patits, com reconeixia el mateix tècnic càntabre després del partit.

MÀXIMA DIFICULTAT: “Sabíem que seria un partit de molta dificultat, davant un gran equip, molt intens i amb grans individualitats. Anàvem com a boixos a les disputes i això ens exigia moltíssim. El partit, en general, ha sigut molt complicat amb poca continuïtat perquè es produïen faltes de manera gairebé constant. A la primera part no hem estat eficaços en la pressió inicial, després ho hem sabut ajustar i per moments hem sigut capaços de fer-nos amb la batuta, alternant amb el domini del rival, però sense concedir ocasions”.

CAPACITAT D’ADAPTACIÓ: “A vegades surten aquesta mena de partits i l’equip ha sabut posar-se la granota de feina i tenir una enorme capacitat per adaptar-se a les circumstàncies. Aquesta ha estat la nostra principal virtut. En aquesta categoria cada partit és una història diferent. Ha tocat patir i hem sabut patir. Això també és important quan al davant tens un equip molt perillós. Qualsevol desajust podia costar car”.

PILOTA ATURADA: “No només hem aconseguit el gol sinó que hem fet un màster de defensar accions a pilota aturada. Ens han llançat moltíssimes faltes a l’àrea i en totes hem guanyat. Són accions que poden ser decisives”.

NI PERMANÈNCIA NI PLA-OFF: “Aquesta victòria és molt important, però no canvia res. No parlarem de res que no sigui el següent partit i ara fins i tot ens toca gaudir una mica d’aquests tres punts perquè la setmana és llarga. Després ja ens tocarà pensar en l’Andorra. És evident que des de les victòries es treballa amb més tranquil·litat i confiança”.

AFICIÓ: “Per a nosaltres és vital. En moments molt difícils del partit hem necessitat el seu suport i l’hem tingut. És un factor fonamental i cada victòria a casa val el doble perquè volem donar moltes alegries a una afició que ve de patir un cop duríssim l’any passat i l’inici d’aquesta temporada. Ara toca gaudir“.

Estrena de Guillem Molina

El defensa Guillem Molina s’ha estrenat com a golejador amb la samarreta arlequinada. “Estic molt content perquè ha significat la victòria en un partit molt complicat. L’equip ha estat molt sòlid i hem solucionat totes els problemes que ens plantejava el rival. Però no només és mèrit del porter i la defensa sinó de tot l’equip, que està molt implicat i té màxima concentració. Play-off? La classificació està molt ajustada i sabíem de la importància de guanyar aquest partit. Anem jornada a jornada, l’objectiu és sumar els pròxims tres punts i mantenir aquesta línia”.

Néstor ha tornat a l’onze després de superar els seus problemes físics. Ho ha fet com a 9, per substituir el sancionat Kaxe. “Tenia moltes ganes de jugar d’inici. Vaig tenir un bon inici de segona volta que es va estroncar amb la lesió. Ara vull recuperar sensacions i ser útil a l’equip”. També ha reconegut que “el que tocava era defensar davant un rival difícil. Si acabem morts físicament i guanyem es dóna per bo”.

Sense pronunciar la paraula play-off, deixa entreveure que “és una il·lusió que tenim tots, després del mal moment principi de temporada. La plantilla va estar molt unida i ha reaccionat molt bé. Però hem de continuar amb aquesta línia”. Els jugadors faran sessió de recuperació aquest dissabte i tindran descans fins dimarts.