Lipolàser, tecnologia mèdia al servei de l’estètica

T’imagines dir adéu per sempre al greix localitzat? Això és possible amb el tractament de lipolàser. Un tractament no quirúrgic que aconsegueix eliminar el greix de les zones més difícils i alhora donar forma a la figura. El Dr. De Ros especialista en aquesta tècnica, a Grup Policlínic, explica com és possible.

Què es la tècnica lipolàser?

El tractament de lipoláser destrueix de manera controlada dels adipòcits (les cèl·lules de greix) de les zones corporals desitjades.

La calor del làser provoca la ruptura de l’adipòcit, eliminant les cèl·lules de greix definitivament i sense lesionar altres teixits. Al seu torn, l’efecte tèrmic de làser provoca la retracció de la pell, impossible d’aconseguir mitjançant la liposucció convencional, aconseguint una remodelació corporal.

Aquesta primavera el Grup Policlinic ha actualitzat la seva tecnologia mèdica amb un nou equip de lipolàser. Aquesta última i capdavantera tecnologia permet:

Continuar combatent el greix localitzat en àrees difícils.

Un procés menys dolorós i invasiu.

Una recuperació més ràpida.

Excel·lents resultats estètics.

Aquesta tècnica de liposucció assistida per làser aconsegueix en una única sessió uns resultats altament satisfactoris en obtenir una remodelació corporal després de l’eliminació del greix.

Quines zones es poden tractar amb lipolàser?

Podem tractar diferents zones, des de les més petites o també conegudes com a “zones tabú“, on la dieta i l’exercici no tenen els efectes desitjats (turmells, genolls, sacsó de l’esquena en la línia del sostenidor, cúmul de greix a la nuca, part baixa del pubis ..) fins a altres més grans com l’abdomen, la cara interna de les cuixes, les cartutxeres, els malucs, saxons de la cintura, …). També obtenim excel·lents resultats en tractaments estètics dels homes com són el greix en les mames masculines, retornant al tors la seva masculinitat.

Fins i tot es possible el tractament en zones facials, com ara la papada o les ulleres, on estem obtenint excel·lent resultats.

Com és el tractament amb lipolàser?

La primera consulta amb l’especialista és gratuïta i en ella el pacient pot conèixer el professional mèdic i aclarir tos els seus dubtes. A Grup Policlínic aquesta primera visita gratuïta la realitza el Dr. De Ros. En ella el doctor valora al/la pacient, li explica com serà el tractament i entrega el pressupost personalitzat i tancat. El dia del tractament el/la pacient ha d’estar a la consulta del doctor amb una antelació de 20 minuts per preparar-se. La durada del procediment dependrà de la/es zona/es tractades.

El tractament de lipoláser és ambulatori, no requereix d’ingrés i el realitzem amb anestèsia local. El pacient pot reincorporar-se a les activitats habituals a les 24 o 48 hores. En els dies següents al tractament, el Dr. De Ros donarà consells a seguir que depenent de la zona tractada.

Al cap d’una setmana / 10 dies es realitza una visita de control, tot i que el/la pacient pot consultar sempre que ho desitgi sense haver d’esperar al dia de la visita de control. Als dos mesos es realitza una segona visita de seguiment i finalment als 5 o 6 mesos es realitza una ultima vista on ja es veu el resultat final del tractament.

Qui és candidat per aquesta tècnica?

Són candidats/tes pel tractament de lipoláser persones amb dipòsits de greix en zones concretes i que no aconsegueixen resultats amb dietes ni esport.

Aquesta no és una tècnica per aprimar ni eliminar cel·lulitis tot i que s’aconsegueix una bona qualitat de la pell després del tractament. Això es déu a l’acció de la calor del làser en la zona tractada i es tradueix en una retracció de la pell aconseguint un efecte tensor.

