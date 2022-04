El Surfcity guanya adeptes entre les entitats de la ciutat

Tres entitats representatives del teixit econòmic, esportiu i social de la ciutat –Gremi de Fabricants, Club Natació Sabadell i la Federació d’Associacions Veïnals de la ciutat– han coincidit en defensar que el projecte de la piscina d’onades és una oportunitat per Sabadell, en el marc del cicle de sessions, organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach.

La trobada, celebrada al Casal Pere Quart, ha comptat amb la presència del president del Gremi, Esteve Gené; el president del CN Sabadell, Claudi Martí; el president de la FAV, Manuel Navas, i del portaveu de l’Ajuntament i regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.

Des de la FAV, a través del seu màxim representant, esperen a conèixer més detalls del projecte des de diverses perspectives abans de tenir un posicionament clar sobre el SurfCity, però Manuel Navas ha assegurat que “Sabadell no pot permetre’s el luxe de deixar perdre una oportunitat com aquesta per fer coses”, mentre ha avisat a aquells detractors del projecte que “una piscina no matarà el Ripoll”.

Per la seva part, Eloi Cortés ha posat en relleu la importància del projecte, basant-se en tres línies ben marcades: aprofitar les oportunitats per fer créixer la ciutat en l’àmbit econòmic i esportiu, Ripoll 2030, amb els quatre eixos de recuperació per al riu; i enfortir la referència de Sabadell en el món de l’aigua amb l’arribada d’un esport olímpic: “Hem de fer que passin coses a la ciutat, amb voluntat i actitud”.

Fallida de la promotora

Des del Club Natació Sabadell es va voler destacar la posició de privilegi que ja ocupa la ciutat en l’àmbit esportiu i que amb l’arribada del SurfCity guanyaria encara més pes” a la ciutat i al país”. En la mateixa línia, Martí va demanar al consistori que s’aprofités “bé” aquesta oportunitat per “millorar i créixer com a ciutat i ajudar a la nostra gent”. Des del punt de vista econòmic, Esteve Gené va defensar que davant d’un context on les ciutats han d’estar interconnectades i a Sabadell ha estat pionera com ho avala el seu passat, el projecte del SurfCity “implica moviment de gent, permet conèixer Sabadell des d’un altre àmbit i això és una suma per la ciutat que té tot el sentit”.

Sobre els riscos d’afrontar un projecte d’aquesta envergadura, Martí va alertar d’una fallida de la promotora i de l’ “obligació” de tots els representants de la ciutat en què “les coses es facin bé”. En aquesta línia, Gené ha estat contundent en defensar que “al segle XXI hi ha molts controls i de riscos en pots tenir pocs. Amb una inversió així, entenc que s’ho han pensat molt”.

Denuncien falta de pluralitat

Ja en el tram final de la sessió, en el torn de precs i preguntes, diversos dels presents, alguns dels quals membres de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, han mostrat el seu rebuig per la falta de pluralitat entre els participants a la sessió, denunciant que no era una taula rodona, amb un perfil molt marcat a favor de l’execució del projecte.