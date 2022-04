David Nosàs intentarà fer el cim del Lhotse, el seu primer 8.000

Ho ha intentat dues vegades, al Manaslu i a l’Annapurna, però en ambdues ocasions s’ha quedat amb la mel als llavis, a 7.500 metres de coronar dos dels catorze 8.000 del planeta.

David Nosàs, de 40 anys, i amb diversos 4.000 a les cames i un 6.000, l’Island Peak, espera que la tercera sigui la vençuda, i aquest dijous iniciarà, des de Lukla (Nepal), l’ascensió que l’ha de conduir, a partir del pròxim 10 de maig i sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, coronar el Lhotse, el quart cim més alt del món, de 8.516 metres: “En tinc moltes ganes, després de dos intents fallits, per falta de cordes i per un edema cerebral. La meva idea és pujar sense oxigen, però no he estat mai a més de 7.500 metres i desconec com reaccionarà el cos. No renuncio a utilitzar-se per tal de fer el cim”, explica Nosàs, des de Katmandú.

Durant les pròximes dues setmanes i escaig, l’expedició formada per Nosàs, dos andorrans i un xerpa, serà iniciar un trekking que l’ha de conduir fins al camp base de l’Everest, amb la consegüent aclimatació, i aleshores iniciar l’ascensió al Lhotse per una de les cinc rutes de la cara sud: “Es troba al costat de l’Everest i té la finestra més gran per intentar coronar-lo. Normalment, tens prop de dues setmanes per l’ascensió final, a diferència d’altres cims, com l’Annapurna, que hi ha anys que només pots intentar-ho durant un o dos dies”, detalla Nosàs.

Una paràlisi facial, l’inici de tot

Nosàs va iniciar-se en el món de la muntanya l’any 2015, quan una paràlisi facial, provocada per l’estrès del món laboral el va fer decidir fer el pas per fer un canvi de vida, que el va dur a submergir-se en el món del muntanyisme. Després de participar en diverses curses de trailrunning, dos anys més tard va decidir iniciar-se en l’alpinisme: “M’agradaria que aquest fos el primer de molts vuit mil”.