Llibres de segona mà per trobar algunes joies

En una de les prestatgeries de la botiga dels Drapaires d’Emaús hi ha un exemplar de La província de l’home d’Elias Canetti que crida l’atenció a l’escriptor sabadellenc Antoni Dalmases. Ell és un client habitual de llocs com aquest, al carrer de l’Illa, 56 (Centre), perquè “a vegades hi trobes algunes meravelles”, explica des d’allà mateix. Arriba, en deixa i n’agafa més. Els responsables de la zona de llibres d’Emaús creuen que en poden tenir exposats uns 2.000, i no poden ni comptar els que tenen emmagatzemats. Tothom els en dona i al final “hem hagut de posar una mica de filtre i la gent està responent”, explica Anna Balaguer, responsable d’Emaús juntament amb Patxi Ocio.

Les llibreries Re-Read i Tècnica també són especialistes en llibres de segona mà. Un dels propietaris de la segona, Santi Segui diferencia entre el llibre de segona mà que algú compra nou i simplement el revèn a un preu molt més econòmic; el llibre molt antic, “que es va comprar fa 50 anys i pel que sigui es treu d’una biblioteca”; i el llibre pròpiament antic. “En teoria els antics són els que tenen 100 anys”, afegeix Segui, tot i que n’hi ha com els de la guerra civil que també se’n consideren igual que els editats als anys 40. Aquí entren “els llibres prohibits, que en aquell moment no es deixaven editar i s’editaven a França, etc.”. Per lectors com Antoni Dalmases, un punt de referència en la venda de llibres de segona mà és Montoliu (França), un petit poble de menys de mil habitants on assegura que hi ha una vintena de llibreries especialitzades en llibre vell. “Hi ha de tot, des de diaris de la Revolució Francesa a autèntiques meravelles”, assegura el sabadellenc.

Aquest dissabte de Sant Jordi, els llibreters de la Tècnica exposaran una part del seu catàleg de llibre antic a la parada de la plaça del Doctor Robert. Seran llibres seleccionats, no de saldo, que poden valdre més de cent euros. Edicions que criden l’atenció a un públic molt concret.