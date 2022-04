El juvenil del Sabadell derrota al Montecarlo i trenca la ratxa negativa (1-0)

Gran triomf. El juvenil del Sabadell ha vençut 1-0 a la UD Montecarlo i així, es retroba amb la victòria després d’arrossegar quatre derrotes consecutives.

Ha estat un partit realment molt complicat per al conjunt arlequinat, que s’ha ensenyorit del control de la pilota sempre que ha pogut i ha intentat mostrar el seu joc habitual durant gran part del xoc. El Montecarlo ha reflectit una imatge d’equip dur i sòlid enrere, aprofitant moments de contraatac.

Tot ha començat sent bastant difícil per a un Sabadell que als pocs minuts de començar el partit s’ha trobat amb un penal a favor, quan han esfondrat a Adri González en l’àrea rival. El propi Adri ha estat l’encarregat d’executar-lo, però el porter visitant ha detingut el fluix tret del davanter sabadellenc.

A partir d’aquí el partit s’ha establert en un rol continu, on el Sabadell ha dominat i el Montecarlo ha tancat molt bé les línies. Gràcies a l’eficàcia defensiva rival, els de Marc Nomen no han aconseguit molta profunditat i per això no han trobat moltes ocasions clares de gol.

El Sabadell ha continuat insistint a la seva manera fins que als 80’, a través d’una jugada perfecta començada per banda dreta, Adri González novament, ha trobat la pilota just davant de la porteria per a tant sols haver d’empènyer-la cap a dins. Després del gol el Montecarlo no ha sabut de quina forma anar per l’empat i el Sabadell ha sentenciat a través del domini total del partit.

Amb aquesta victòria, de moment, el Sabadell es posiciona cinquè en la classificació, a l’espera de saber què passa entre el CD San Francisco i el Mallorca, que juguen aquest diumenge des de les 12 hores.

