L’OAR Gràcia fa un nou pas cap a les fases d’ascens

Amb dificultats. Dues meitats ben diferenciades han acabat amb la victòria que l’OAR Gràcia necessitava per no fer cap pas enrere en les aspiracions a accedir a la fase final. Marcador prou generós una vegada disputats els 60 minuts, però una mica preocupant al descans perquè el conjunt gracienc no s’ha pogut treure de sobre un rival que ha mostrat perillositat en cada una de les seves possessions (39-27)

Amb l’esplèndida actuació d’Enric Domigo, tant en la direcció del joc com en la precisió dels seus llançaments, el Poble Nou s’ha convertit en una pedra a la sabata dels verd-i-blancs. Tot i el parcial 8-4 a l’inici, el Gràcia, amb una línia defensiva mancada de contundència, no ha pogut evitar sentir-se incòmode davant l’eficàcia dels barcelonins, que han respost amb gol cada gol rebut i que han empatat (15-15) quan faltaven tres minuts per a la mitja part. El temps mort de Cesc Borrell ha estat oportú, ja que el Gràcia ha recuperat l’avantatge abans del pas pel vestidor (18-16).

La sentència

Els primers minuts de la segona part han estat marcats per unes quantes decisions arbitrals discutides per ambdós equips i per una sèrie d’exclusions. Passats deu minuts el partit continuava obert a tota opció (23-20), però el Gràcia ha sabut aprofitar aleshores una doble exclusió visitant per doblar el marge (26-20). A partir d’aquí l’enfrontament ha agafat un altre aire: la diferència ha permés els graciencs alliberar-se de pressió i enfortir-se en confiança i fermesa defensiva. El Poble Nou, en canvi, ha anat a menys i ha perdut les virtuts que havia exhibit abans. El Gràcia ha pogut recuperar moltes possessions que, amb ràpides transicions, han augmentat el seu compte particular fins gairebé arribar a la quarantena (39-27).

En les dues properes jornades el Gràcia té complicades sortides a Sant Esteve Palautordera i, especialment, a Sant Cugat, rival directe. Ara la diferència és només d’un punt i el conjunt gracienc té l’average particular a favor de moment. En aquest últim desplaçament es pot decidir qui es quedarà amb la segona posició. Interès i emoció, doncs, fins a última hora

D’altra banda, el Creu Alta Sabadell Handbol continua sense sumar i va caure amb estrèpit a la pista del H. Bordils aquesta jornada (42-25). Els de Ramon Salmurri fa temps que han assumit el descens en una temporada per oblidar. La pròxima jornada rep al líder BM La Roca.