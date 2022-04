El Sabadell cau a Andorra i surt del ‘play-off’ (2-1)

El Centre d’Esports Sabadell no ha pogut encadenar la cinquena victòria consecutiva després de caure per la mínima a l’Estadi Nacional d’Andorra per 2 a 1. Una derrota que deixa a l’equip de Pedro Munitis fora de les places de ‘play-off’.

El conjunt de Pedro Munitis necessitava ser valent, i amb una línia de pressió molt alta des del xiulet inicial ha buscat les imprecisions d’un Andorra que ha estat més intens en els primers compassos del partit. Amb Adrià Vilanova, Martí Riverola, Martí Vilà i Marc Fernández, els d’Eder Sarabia trobaven una vegada i una altra la manera de superar la primera, i en algunes ocasions, dues línies de pressió arlequinades. Abans del minut 10, els andorrans ja han tingut la primera gran doble ocasió del partit, amb Carlos Martínez, primer amb un xut des de la mitja lluna, i Marc Fernández, després, en agafar el refús d’Emilio Bernad. Però el porter arlequinat s’ha fet gegant per evitar l’1 a 0. Sense temps per refer-se del primer ensurt, i quan Zourdine era una amenaça constant pel carril de Caballo, un servei de cantonada servit per Rubén Bover l’ha rematat Carlos Martínez per avançar a l’Andorra (1-0).

Els arlequinats han continuat sent atrevits sense pilota, però quan tocava mirar d’arribar a l’àrea de Nico Ratti, els de Pedro Munitis els ha costat molt contactar amb els Aguza, Aarón Rey i Jacobo. Només la pilotada directa buscant a Kaxe permetia al Sabadell apropar-se, encara que sense èxit, a prop de la porteria rival. Prova d’això, ha estat que durant la primera mitja hora de joc el Sabadell només ha estat capaç de generar dues centrades, ambdues sense trobar rematador. L’Andorra se sentia còmode, i més després que l’exarlequinat Marc Fernández ampliés la renda en superar, amb un xut ras pel primer pal, a Emilio Bernad, després d’una pèrdua a camp propi de Sergio Aguza (2-0).

S’arribava als darrers deu minuts del primer temps a l’Estadi Nacional i res feia indicar que podia canviar el resultat abans d’anar als vestidors. Però una jugada d’atac, la més clara fins aleshores, que Kaxe no ha pogut rematar, ha esperonat als de Pedro Munitis, que instants després, en el primer xut a porteria, Sergio Aguza, des de la frontal, ha pogut superar Nico Ratti i despertar als centenars d’aficionats arlequinats desplaçats a Andorra (2-1). En la darrera jugada del primer temps, l’Andorra ha donat una vida extra al Sabadell, en desaprofitar una claríssima ocasió de Zourdine.

A la segona meitat, el Sabadell ha fet un pas endavant en tots els sentits, gaudint de més pilota i de més arribades, i una pressió més ajustada, dificultant la sortida dels andorrans i aconseguint que el joc es desenvolupés, majoritàriament, a camp contrari. Les ocasions arlequinades, però, han estat comptades, però sí suficient per endur-se alguna cosa més d’Andorra. Una centrada-xut de Diego Caballo, que ha desviat amb la punta dels dits Nico Ratti, i un xut des de la llarga distància de Jacobo, han estat les ocasions més clares. L’Andorra també hauria pogut sentenciar, amb rematades de Bover i Zourdine, però els d’Eder Sarabia no han pogut superar Bernad. Les entrades de Boniquet, Néstor, Alfred i Altimira han donat aire fresc, però no ha estat suficient per esgarrapar un punt de l’Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA

Andorra: Nico Ratti; Dani Morer (Roger Riera /min.76), Álex Pastor, Adri Vilanova, Martí Vilà; Marc Aguado (Sergio Molina/min. 48), Martí Riverola (Héctor Hevel/min.76), Rubén Bover; Zourdine (David Martín/min.77), Marc Fernández i Carlos Martínez (Enri /min.84).

Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Diego Caballo; Iago Indias (Sergi Altimira/ min.67), Muguruza, Aguza, Aarón Rey (Boniquet /min.73), Jacobo i Kaxe (Néstor/min.73).

Àrbitre: Alexandre Alemán Pérez (Comitè canari).

Grogues: Sergio Aguza (min.1), Marc Fernández (min.20), Adri Vilanova (min.23); Vermella: Cap

Gols: 1-0: Carlos Martínez (min.12); 2-0: Marc Fernández (min.30); 2-1: Sergio Aguza (min.41).

Incidències: 1.912 espectadors a l’Estadi Nacional d’Andorra, més de 300 del CE Sabadell