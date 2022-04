Els jardins de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ja tornen a oferir servei de bar: El Cafè dels Jardinets. Després d’una aturada temporal per la pandèmia, la fundació n’ha canviat el model de gestió i ara ofereix el servei de forma directa, no a través d’una concessió, que fins ara tenia la Granja Urpí.

L’obertura s’ha fet coincidir amb la diada de Sant Jordi, aquest passat dissabte 23 d’abril, per començar a donar a conèixer la reobertura de l’espai. “Ens fa il·lusió”, asseguren fonts de l’entitat. Encara falten algunes coses, com completar el mobiliari que serà d’Estrella Damm perquè proveirà l’oferta cervesera, a diferència de les Moritz de l’anterior etapa. A l’interior hi ha quatre taules i, a l’exterior, una dotzena.

Per poder reobrir, s’ha contractat un gerent i tres cambrers, un dels quals fa d’encarregat. L’espai obrirà cada dia, de dilluns a dissabte de 8 h a 21 h i diumenge de 9 a 15 h. Hi haurà cafeteria i refrescos, així com entrepans i brioixos, tant freds com calents. Igualment, s’oferiran platets (com macarrons, verdures o mandonguilles) i postres, de manera que es pugui dinar.

Amb aquest servei de bar-cafeteria, la Fundació complementa l’oferta de l’Espai Cultura i servirà perquè el Fresc Festival, del 26 de juny al 15 de juliol, tingui oferta gastronòmica.