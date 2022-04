Un centre educatiu centrat en la Formació Professional (FP). Això és el que és l’Institut Castellarnau, un centre d’educació públic de la Generalitat de Catalunya que compta amb una trajectòria de més de 40 anys.

Des dels seus inicis, al centre només s’ha impartit FP. Històricament, sempre hi ha hagut dues famílies de cicles que s’han mantingut al capdavant: la sanitat i l’automoció. Amb el temps, però, se n’han incorporat d’altres com la d’edificació i obra civil, i la de seguretat i medi ambient. L’oferta inclou cicles de grau mitjà, cicles de grau superior (la gran majoria d’ells, amb línia tant de matí com de tarda), PFIs i, des d’aquest curs, cursos d’especialització. Enguany n’imparteixen un de Cultius cel·lulars, pensat, sobretot, per a aquells alumnes que acaben el CFGS de Laboratori clínic i biomèdic. El curs vinent en faran un altre de Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, dirigit, especialment, als que acaben el CFGM d’Electromecànica de vehicles automòbils.

Als cicles, els grups acostumen a ser d’uns 30 alumnes, que es divideixen en subgrups a l’hora de les pràctiques per a una atenció més personalitzada.

Ubicat al quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa, al terme municipal de Sabadell, l’Institut Castellarnau compta actualment amb uns 1.500 alumnes, principalment de Terrassa i Sabadell tot i que també hi estudien joves d’altres poblacions de la comarca i de la resta de la demarcació de Barcelona. El centre té convenis amb les empreses més potents de la comarca i part de Catalunya tant a nivell sanitari com d’automoció perquè els seus alumnes hi puguin fer pràctiques.

L’institut disposa d’unes instal·lacions de més de 1.200 metres quadrats, amb una gran quantitat de tallers i el material més actualitzat. Els alumnes disposen d’una cantina amb cuina pròpia per quedar-se a dinar.

El centre col·labora estretament amb la Creu Roja i l’IOC (Institut Obert de Catalunya), a qui cedeix espais per fer cursos.

L’any passat hi va haver un canvi en la direcció del centre i el nou equip està ple de professionals relativament joves i molt motivats per ensenyar i fer canvis. La seva directora, Lucía Méndez, destaca com a línies principals del projecte educatiu la voluntat, d’una banda, de treballar amb l’alumnat de cara a trobar metodologies actives com ara el treball per projectes o amb casos pràctics per anar cap a una FP encara més pràctica i activa; i per l’altra, donar un impuls a l’orientació i l’atenció a la diversitat.

A més de tota l’oferta actual, la intenció de l’equip directiu és poder impartir també cursos de formació ocupacional ben aviat i acabar d’impulsar l’FP Dual. “Cada cop tenim més empreses interessades a acollir alumnes en aquest format de contracte. Estem creixent en aquest sentit i és una línia que volem reforçar”, assegura Méndez.

L’Institut Castellarnau és un centre certificat en qualitat en l’ensenyament ISO 9001:2015.