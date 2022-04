Juanjo Isern presenta el seu projecte de la Federació Catalana a Sabadell

El precandidat a les eleccions de la Federació Catalana de futbol, Juanjo Isern, ha presentat aquesta tarda a les instal·lacions de l’Escola de Futbol de Sabadell, el seu projecte sota el lema “un canvi amb experiència”. L’ex president del CE Europa i exvicepresident de la Federació Catalana denomina d’aquesta manera al seu projecte perquè considera que “tots els membres posseeixen la millor experiència per a dur a terme el seu treball”, una idea que persegueix l’objectiu de canviar el model actual de la FCF.

El precandidat ha agraït la presència dels màxims representants dels clubs de futbol de la nostra ciutat i dels mitjans de comunicació. A continuació, ha presentat als membres presents del seu projecte, els quals han pres la paraula i han exposat les seves idees i aportacions. En primer lloc, Pilar Guinovart, responsable d’aspectes socials, ha volgut recalcar la importància que els directius entenguin el compromís que tindrà la FCF en el cas que el projecte de Juanjo surti triat: “volem estar a prop de vosaltres i proporcionar-vos les eines necessàries per a tirar endavant”.

Xavi Urbano, qualificat per Isern com a “fonamental en l’equip”, ha assegurat que la Federació ha d’estar al servei dels clubs: “És molt important que quan algú aixequi el braç sigui escoltat”. A més, l’exfutbolista ha insistit en les ajudes per part de la FCF. “Han de ser permanents”, ha dit, sense estendre molt més el seu discurs.

Joan Manuel Carreras, amb trenta anys d’experiència en la Federació Espanyola de Futbol, ha afegit que “vaig deixar el meu lloc a l’Espanyola perquè Juanjo em va fer entendre de la importància del canvi”. També insisteix en els canvis que posteriorment ha explicat el mateix candidat a president.

Màxim compromís

Juanjo Isern ha donat tots els detalls de la seva iniciativa, amb molta il·lusió, posant l’accent en la “total innovació” que presenta el projecte “que modifica radicalment el sentit de la Federació”. A més, el precandidat ha volgut destacar els convenis aparaulats que segons ell ja s’han establert amb possibles espònsors i també amb “persones del món social-econòmic i també esportiu que li donaran una perspectiva molt més institucional a la FCF“. Ha proporcionat detalls de tots els aspectes i problemes actuals que viuen els clubs catalans i s’ha mostrat compromès, de la mateixa forma que els seus acompanyants de campanya, amb la labor i obligació de la Federació d’estar al costat de les institucions.

Per a finalitzar l’acte s’ha celebrat un debat entre els precandidats i els màxims representants dels clubs de Sabadell, com la Escola de Futbol Sabadell, el Can Rull Romulo Tronchoni, el Tibidabo Torre Romeu, i el Barberà Andalucia entre d’altres.