Ensurt al barri de l’Eixample de Sabadell, dimarts al migdia. Al carrer de Brutau amb el carrer de Sardà, per causes encara desconegudes es va produir un incendi de contenidors que va deixar tota la zona plena de fum negre. A causa de l’intens foc, van quedar afectats edificis i vehicles pròxims al lloc de l’accident.

La Policia Municipal de Sabadell va haver de tallar el carrer, mentre els Bombers treballaven per apagar l’incendi, tal com mostren les imatges gravades per un veí sabadellenc.

Van quedar afectades diverses finestres i la porta del bloc de pisos situat a davant dels contenidors cremats. A l’altra banda del carrer, algunes persianes van quedar malmeses per la intensa calor provocada pel foc. Una furgoneta i un cotxe aparcats a la zona també van resultar parcialment afectats. No es va haver d’atendre cap persona per inhalació de fum, ni per cremades.

La columna de fum de l’incendi també es va poder veure des de diferents zones de Sabadell.