El CN Sabadell, rebut amb tots els honors per la Generalitat de Catalunya

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha recordat la tradició de Catalunya en esports d’aigua i ha destacat el paper essencial que juguen a la societat catalana els clubs que ha qualificat de “pal de paller del sistema esportiu català”. “Els clubs cohesioneu un país, teixiu socialment i vertebreu Catalunya”, ha afirmat. Així ho ha dit durant la recepció que la Generalitat ha ofert aquesta tarda als equips masculí i femení de waterpolo del Club Natació de Sabadell que aquesta temporada s’han proclamat campió de l’Euro Cup i sots-campiones de l’Eurolliga i campiones de lliga. La secretària d’Esport i Activitat Física, Anna Caula i Paretas; el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, i el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, han assistit a l’acte.

En el seu parlament, Vilagrà ha indicat que els catalans van ser pioners en la pràctica de la natació, una tradició esportiva d’on han sortit molts nedadors i nedadores que han fet i fan història. “Els esports d’aigua han arrelat, i molt, a la societat catalana”. I en aquest context, ha manifestat la importància dels clubs com el Sabadell, “un referent en el món de la natació catalana”, ha dit la consellera.

Vilagrà ha insistit en l’aposta del Govern per l’esport que té entre les seves prioritats aquesta legislatura impulsar el Programa d’Alt Rendiment Català, fomentar l’esport femení i promoure espais d’internacionalització de l’esport. La consellera de la Presidència ha defensat una Catalunya esportiva que contribueixi també al desenvolupament social i econòmic del país, i mantenir el treball entre les institucions i el món privat que ha qualificat de “fórmula d’èxit”.

Per la seva part, la secretària d’Esport i Activitat Física, Anna Caula i Paretas, ha ressaltat que “el waterpolo té un pes molt important a l’hora de configurar l’ADN esportiu català pels valors que transmet i pels nombrosos èxits assolits pels equips femenins i masculins al llarg de la història”. Caula ha assenyalat que “el Govern aposta per l’esport femení, per reforçar el seu potencial i per visibilitzar-lo. Allò que no anomenem sembla que no existeix, però la dona fa temps que ocupa un lloc destacat en el món de l’esport. Parlem-ne, donem-li suport i fem que guanyi el prestigi que es mereix”.