30 anys de la Campanya Contra el Quart Cinturó: “Cal que el projecte s’esborri del mapa”

Fa 30 anys naixia la Campanya Contra el Quart Cinturó, un projecte La carretera B-40 (Ronda Vallès o Quart Cinturó) és un projecte de la dècada dels seixanta que havia de connectar els municipis de la segona corona de Barcelona. Actualment, només hi ha set quilòmetres en funcionament entre Abrera (Baix Llobregat) i Granollers (Vallès Oriental). Ecologistes del territori es van mobilitzar per oposar-se l’autovia, i ara commemoren el seu 30è aniversari: “Cal que aquest projecte s’esborri del mapa”, destaca Toni Altairó, membre de la plataforma.

La plataforma Contra el Quart Cinturó ha previst un programa d’activitats per commemorar l’efemèride. Però alerten: “No ens agrada haver de commemorar 30 anys, lluitar contra això no deixa de ser preocupant”. La proposta dels ecologistes passa per transformar el model de mobilitat, davant de l’emergència climàtica, protegir els espais agroforestals del Vallès i impulsar una xarxa de transport públic eficient al territori.

En aquest sentit, s’han organitzat activitats als dos vallesos. El 5 de maig, a les 19.30h al Centre Cultural de Marata (les Franqueses del Vallès), s’ha organitzat el debat, Afectació al territori i la biodiversitat. A continuació, el 12 de maig (19h), al Casal Pere Quart tindrà lloc un debat sobre mobilitat, energia, canvi climàtic i salut. El diumenge 15 de maig, tindrà lloc una caminada pels espais afectats a Sentmenat, a partir de les 9:30 i, a la plaça de la Vila (12h), una xerrada, vermut, dinar i concert amb la Portàtil FM. L’acte central no se celebrarà fins diumenge 29 de maig, El Vallès sense el Quart Cinturó, 30 anys de lluita. D’11 a 114h, hi haurà una celebració al bosc de Can Deu.

El projecte: en quin punt es troba?

El Quart Cinturó entre Terrassa, Sabadell i Granollers ha quedat en stand-by, el tràmit inicial per fer l’estudi ambiental del Ministeri de Transició Ecològica va caducar el febrer d’aquest any. Pel que fa a l’autovia, a hores d’ara, només hi ha en funcionament un 15% de la infraestructura que s’havia previst.