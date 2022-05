La ‘influencer’ sabadellenca Jessica Goicoechea serà a La Resistencia

Per primera vegada, la influencer sabadellenca Jessica Goicoechea visitarà la Resistencia, el cèlebre programa de Movistar presentat per l’humorista David Broncano. Serà aquest dilluns, 2 de maig, a partir de les 23.30h.

Esto va a pasar hoy 💥 pic.twitter.com/yU5OQYIUMS — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 2, 2022

Goicoechea (1996) acumula 1,7 milions de seguidors al seu compte d’Instagram, ha treballat per nombroses marques i ha aparegut a les revistes de moda més prestigioses del món, com Vogue o Elle. També va crear la seva pròpia firma de moda, GOI.

La seva intervenció en el programa ha generat moltes expectatives, ja que públicament se l’ha vist poques vegades davant de micròfons. Per la Resistencia, on s’entrevista de forma distesa i amb molt d’humor els convidats, ja hi han passat altres sabadellencs, com el cantant Albert Pla o la rider d’snowboard Queralt Castellet. Tots dos hi han estat convidats dues vegades.