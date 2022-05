Fa més de dos anys que les llicències per obrir noves discoteques estan aturades a Sabadell. Però això està a punt de canviar. La nova regulació perquè el sector de l’oci nocturn es revitalitzi a la ciutat ha fet un pas endavant al ple municipal de maig, amb l’aprovació provisional de la llei d’usos recreatius. Els locals es poden arribar a duplicar.

La nova regulació ha tirat endavant amb els vots del govern socialista i de Junts per Sabadell, i amb les abstencions d’ERC, la Crida i Ciutadans. En qualsevol cas, tots els grups municipals han coincidit que feia falta un nou model d’oci nocturn, després que s’hagi passat pàgina als anys daurats de Sabadell com a epicentre supramunicipal de festa.

La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, ha assegurat que la nova regulació “serà compatible amb el descans dels veïns” i, en resposta a una de les crítiques, ha resumit el nou model descentralitzat d’oci, que no permet acumulació de discoteques en cap àrea: “S’ha treballat per no tenir una Zona Hermètica 2“.

El regidor de Junts per Sabadell, Cesc Baró, ha valorat positivament repartir l’oci nocturn per facilitar-ne la gestió: “Ja hem tingut experiència amb macrodiscoteques i no hem de repetir errors”.

Por a una ‘macrodiscoteca’

El regidor d’ERC Santi Valls ha alertat que a la nova llei falta “un pla especial” a Sant Pau de Riu-sec per frenar l’obertura d’una macrodiscoteca, amb capacitat de fins a 800 persones, “un model de concentració molt perillós per la seva ubicació”. Amb el precedent que suposa Waka per Sant Quirze, un local així podria generar problemes de control per a l’Ajuntament de Sabadell i Mossos d’Esquadra.

El regidor de la Crida Lluís Perarnau ha assenyalat que el grup municipal ha presentat una al·legació perquè a Gràcia, Can Feu i Hostafrancs la distància mínima entre locals d’oci nocturn passés de 300 a 500 metres. Però no ha estat aprovada.

Per part de Ciutadans, el regidor José Luís Hernández ha apuntat que a la nova regulació “hi ha una discriminació entre barris” a l’hora de marcar la distància entre establiments.