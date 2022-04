L’Ajuntament de Sabadell està ultimant la normativa que ha de regular els bars musicals i discoteques a la ciutat: el pla d’usos recreatius, que pot entrar en marxa el setembre de 2022. Tal com va avançar el D.S., els 13 establiments d’oci nocturn que hi ha ara a la ciutat es poden arribar a duplicar. Fins ara, les llicències per obrir nous locals estaven aturades, però amb el nou marc legal es podran reobrir. Com tornarà la festa a Sabadell?

Festa a l’antiga Zona Hermètica

Segons la nova ordenació, l’antiga Zona Hermètica podrà acollir dos locals d’aforament “baix”, de fins a 150 persones, i separats entre ells per una distància mínima de 300 metres.

No podran obrir discoteques més grans. El públic total quedarà, doncs, molt lluny de les 12.000 persones que havia tingut en la seva època daurada.

Una nova zona de festa: al polígon sud-oest

L’obertura de bars i discoteques més grans, de fins a 500 persones per local, estarà restringida al polígon sud-oest, a tocar de Sant Quirze del Vallès. És una zona a tocar de la Gran Via i de la C-58, i amb bones connexions amb transport públic (Rodalies R4 a Sabadell Sud).

Hi haurà permís perquè obrin tres discoteques noves: dues amb capacitat per a 500 persones, cadascuna; i una tercera amb capacitat de fins a 150 persones.

Un dels problemes de la ubicació de la festa serà la mobilitat: d’una banda, s’obliga els locals a cercar espais per aparcar els clients, i a banda l’oferta de transport públic és baixa. Només la línia L11 de TUS –F6, els dies festius– té parada al Sud-oest, i el servei s’acaba a les 22 hores. El Govern municipal es planteja ampliar horaris i freqüències “si la demanda ho justifica”.

“Creixerà l’oferta mentre es garanteix el descans dels veïns”, asseverava la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, en declaracions al D.S.

Els locals de festa al Centre de Sabadell

D’altra banda, al Centre de Sabadell, els locals d’oci nocturn hauran de tenir un aforament màxim de 100 persones i s’estableix que entre ells hi hagi una distància mínima de 300 metres.

A la resta de la trama urbana els locals podran ser més grans, de fins a 150 persones, però la distància entre ells haurà de ser major, d’un mínim de 500 metres. Al Centre de Sabadell, ara mateix, hi ha dues discoteques, Nüe Sabadell i la Nit.

Per altra banda, Sant Pau de Riu-sec, on s’ubica el centre comercial Via Sabadell, es descarta en el pla d’usos recreatiu com el nou centre de l’oci nocturn sabadellenc.

Cases d’apostes i clubs de cànnabis a Sabadell

Altres tipus de negocis, els anomenats recreatius “especials”, com les cases de jocs i apostes, els clubs de cànnabis o els after-hours, tindran la mateixa limitació d’aforament que l’oci nocturn, en funció de cada zona, però la distància entre ells haurà de ser d’almenys un quilòmetre.

A més, tant aquest tipus de local, així com bars musicals i discoteques hauran d’estar sempre a 200 metres de distància d’equipaments públics com escoles o centres sanitaris. Tampoc es permetrà que obrin locals contigus a edificis residencials i només s’admetran negocis en plantes baixes si són d’aforament baix.

El nou pla d’usos recreatius es votarà en el ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell del mes de maig. En principi, s’hauria d’haver votat en la sessió d’abril, però la votació s’ha posposat.