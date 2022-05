Fluidra guanya 75 milions d’euros el primer trimestre, un 12% més que el 2021

L’empresa d’origen sabadellenc, ara instal·lada a Sant Cugat del Vallès, Fluidra, líder mundial del sector de la piscina i wellness, va tancar el primer trimestre del 2022 amb un benefici net de 75 milions d’euros, un 12% més que el mateix període de 2021. De fet, l’empresa va aconseguir una facturació de 667 milions d’euros aquest primer trimestre, un 31,1% més que en el primer trimestre de rècord de 2021.

Des de la companyia, que està l’Íbex-35, asseguren que aquests sòlids resultats han tingut lloc gràcies al continu impuls de la demanda, l’augment de preus i a la consolidació del M&A (fusions i adquisicions d’altres empreses) de l’any anterior. Això sí, remarquen que els guanys s’han vist afectats per l’efecte no recurrent del procés de refinançament de l’empresa dut a terme al gener.

L’Ebitda (resultat brut d’explotació de l’empresa abans d’impostos) va créixer un 25,8% i va assolir els 170 milions d’euros amb un marge del 25,4%, que es va veure afectat per la inflació, parcialment compensada per l’increment de preus i les iniciatives de generació de valor. Fluidra també ha anunciat que manté el seu pla per a 2022. La companyia preveu incrementar les vendes entre un 12% i un 17%, situant el marge EBITDA per sobre del 25,5%. La companyia també espera un augment en el benefici net de caixa d’entre el 10% i 16%.

“Hem tingut un altre trimestre sòlid malgrat l’entorn de volatilitat en el qual ens trobem. A Fluidra estem preparats per complir amb el pla de 2022”, indica el president executiu de Fluidra, Eloi Planes.

Amèrica lidera el creixement

Per àrees geogràfiques, el creixement de Fluidra va ser liderat per Amèrica del Nord, que va presentar un augment del 49,3% impulsat per la demanda i l’activitat inorgànica. El sud d’Europa va créixer un 25,3% i la resta d’Europa un 5%, mentre que la resta del món va experimentar un creixement del 29,8%. Per unitats de negoci, la piscina residencial va registrar un increment del 29,3%, la piscina comercial també va créixer (+59,4%), d’igual manera que el negoci de conducció de fluids (+25,3%) i el de tractament d’aigua (+34,2%).