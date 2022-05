“Calia relaxar mesures, però hem de ser cautelosos”: els experts analitzen la situació de la Covid

Superats els dos anys de pandèmia, la Covid-19 continua present i es manté l’obligatorietat d’utilitzar la mascareta en llocs com els transports públics, les residències i els centres de salut. L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), va celebrar aquest dijous l’acte Com afrontem la propera Covid?, amb la participació d’experts de primer nivell on va quedar clar que la pandèmia no ha acabat, però es poden relaxar les mesures per la menor virulència del virus.

Els caps de Malalties Infeccioses dels hospitals Taulí i Germans Trias i Pujol, Manel Cervantes i Bonaventura Clotet respectivament; la directora d’Infermeria del Taulí, Mireia Subirana; i la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública del Vallès, Maria Rosa Sala, van ser els ponents de l’acte moderat per la periodista Marina Romero, de Catalunya Ràdio.

“Òbviament que la pandèmia no s’ha acabat. Però ara és lícit estudiar com ens va sense mascareta, i si no va bé, tornar enrere”, creu Manel Cervantes. L’infectòleg és optimista amb la situació perquè “fa dos mesos que la xifra de casos i morts baixa”. Cervantes està convençut que “el pitjor ha passat”, però també subratlla que “de postpandèmia en parlarem el 2024“. Encara és d’hora per fer-ho.

En aquest sentit, Bonaventura Clotet posa sobre la taula que “treure la mascareta pot ser vàlid mentre duri la protecció de les vacunes, però hi haurà un dia, sobretot a partir d’unes edats, en què ja no tindran efecte”. I aleshores s’haurà d’estar atent a l’evolució de la malaltia, per la qual cosa insisteix que cal seguir estudiant el coronavirus per estar atents a possibles noves variants.

L’ús de la mascareta és un dels punts en què els ponents van mostrar opinions més diverses. Maria Rosa Sala creu que aquesta mesura “s’ha relaxat massa ràpid”, mentre que Manel Cervantes insisteix que ha deixat de ser obligatòria a tot arreu, però que tothom qui vulgui en pot portar sempre. “Calia relaxar mesures, però hem de ser cautelosos i esperar veure com evolucionen els propers mesos”, segons Bonaventura Clotet.

La directora d’Infermeria del Taulí, Mireia Subirana, creu que aïllar els pacients sols “ha fet molt de mal”, sobretot per les persones que van morir sense tenir ningú al costat i per “tot el que comporta començar el procés del dol a distància. És un error del que hem d’aprendre”.

Una de les qüestions que queden pendents de resoldre tant pel present com el futur és quina és la millor manera d’avaluar la situació epidemiològica, és a dir, si cal comptar o no tots els contagis i com fer-ho. Ara només es fan tests als majors de 60 anys i col·lectius específics o vulnerables. Tant els ponents com l’auditori van fer un fort aplaudiment per les infermeres (un col·lectiu majoritàriament format per dones), i també es va posar en valor el paper del personal de neteja durant la pandèmia. Subirana va reivindicar el paper d’infermeria perquè “les infermeres tenen valor perquè sovint eviten que passin coses”.

Entrega de beques

Durant l’acte es va fer entrega de les primeres beques Teresa Escursell, en homenatge a aquesta senyora, que va donar el seu llegat per fomentar la investigació al Taulí. També es van donar les beques Covid-19 i les intramurals. Es van premiar projectes com la reconstrucció d’un pit en 3D després d’una mastectomia o el seguiment telemàtic dels pacients que han passat per la UCI, entre altres.