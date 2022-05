Dos socis del Racing donen suport al Sabadell i a Munitis, el seu ídol

El Barcelona B-Sabadell de dissabte al Johan Cruyff va deixar una curiosa història amb el protagonisme d’una parella de seguidors del Racing de Santander. La Sofia i el Quique són socis fidels del club càntabre “de tota la vida” i ara acaben de celebrar, precisament, el retorn a la Lliga SmartBank després d’una temporada per emmarcar. Aquest cap de setmana, però, es van convertir en dos aficionats més del Sabadell al camp blaugrana.

El motiu té un nom propi molt clar: Pedro Munitis. Per a la Sofia i el Quique, el tècnic arlequinat “és un ídol per a nosaltres” i, de fet, ella va presentar-se a l’Estadi Johan Cruyff amb una samarreta que li va regalar l’any 2011 quan el Racing estava lluitant per evitar el descens a Segona Divisió. “Nosaltres sempre hem acompanyat a l’equip a molts desplaçaments. Vam jugar a Sevilla i ja teníem poques opcions de permanència. Malgrat tot, vam anar a l’hotel a donar ànims a Munitis i ell em va regalar la seva samarreta signada. És un record inoblidable”.

Una temporada espectacular

En realitat, la seva intenció inicial aquest cap de setmana era anar al partit Tudelano–Racing, però van canviar l’horari i llavors van decidir venir a Barcelona a visitar la seva filla i la néta. “Vam veure que jugava el Sabadell i vam decidir comprar les entrades per donar suport a l’equip i, per descomptat, a Pedro Munitis. Estem sempre molt pendents de com li van les coses i està fent una temporada espectacular. Ens faria molt feliç que fessin el play-off i aconsegueixen pujar a Segona Divisió. Tindríem un gran partit al Nuevo Sardinero“, diu la Sofia. El dissabte es van retrobar de nou gràcies a la gestió del soci arlequinat Nacho González, també molt conegut per les seves arrels càntabres.

De moment, van gaudir moltíssim de la victòria arlequinada al Johan Cruyff. “Hem vist futbol molts anys i el Sabadell va demostrar l’ofici que es necessita per guanyar aquesta mena de partits. Em va agradar moltíssim la manera d’afrontar-ho davant un gran rival com el Barcelona B. En un play-off seria un equip molt perillós”, assegura el Quique, qui també manté una excel·lent relació amb l’actual tècnic del Racing, Guillermo Fernández, Romo, ex del Sabadell. “En els moments més dubitatius de la temporada, a Badajoz, li vaig comentar que era el millor entrenador dels últims cinc anys que han passat pel Sardinero quan estava sent molt qüestionat i ara, després de l’ascens, ell mateix m’ho va recordar en un gest molt maco”, recorda.