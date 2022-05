Emilio Bernad tanca la porteria del Sabadell a pany i forrellat

La solidesa del Sabadell s’ha vist refrendada a les estadístiques i ara mateix és l’equip menys golejat del grup 2 de Primera RFEF amb només 29 gols encaixats en 35 jornades, deixant enrere l’Albacete i el Gimnàstic amb 30. El porter Emilio Bernad -que només ha vist foradada la seva porteria dues vegades (Andorra) en els últims 7 duels- va estrenar aquest ‘títol’ personal amb el Diari de Sabadell en un moment clau de la temporada.

Significa una satisfacció especial, no? Individualment, sí perquè al darrere d’aquesta xifra hi ha una feina important, però jo voldria destacar que això és un mèrit col·lectiu. Sense els companys no seria possible.

Amb 22 anys arriba al Sabadell procedent del València B. Tothom pensava que seria el suplent de Kike Royo, un porter contrastat de la categoria. I vostè? La veritat és que jo confiava molt en les meves possibilitats i, de fet, a la meva presentació ja vaig comentar que venia disposat a demostrar les meves condicions i el que podia fer. No puc dir si pensava jugar més o menys perquè això depèn de l’entrenador, però estava convençut que tindria l’oportunitat.

Amb Hidalgo es va produir el relleu a la porteria i després arriba Munitis, qui va tenir Kike al Badajoz i el coneixia millor. Més difícil? Amb el canvi d’entrenador mai saps el que pot passar. Normalment tothom parteix de zero. Jo vaig continuar entrenant al màxim nivell per si em posava i així va ser.

Venint d’un filial, el canvi es nota molt més, no? És un canvi molt gran. Un filial no té res a veure amb un club amb la història del Sabadell. Però jo tenia ganes de fer aquest pas i provar en un equip important. Estic content.

Com explica la impressionant mobilització de l’afició, amb el recent exemple del Johan Cruyff? És espectacular. No només a la Nova Creu Alta sinó que ens dona suport a tots els partits de fora. Mai havia viscut una cosa així i la veritat és que ens motiva moltíssim i ens dona ales.

Munitis no pronuncia la paraula play-off, però sembla inevitable quan falten tres jornades… És normal que l’afició estigui il·lusionada i en parli perquè estem molt a prop, però els jugadors ens hem de concentrar en el pròxim partit contra el Cornellà per sumar els tres punts.

Vostè tampoc mira altres resultats o la classificació? Molt poc, gairebé mai. M’assabento dels resultats pels companys.

I aquesta jornada no tindrà la temptació de saber el resultat del Linense-Linares que es juga divendres? No ho crec. Insisteixo que jo només vull centrar-me en el que podem fer nosaltres i no fixar-me gaire en la resta. El més important és que nosaltres guanyem els partits.

Divuit partits sense rebre gols és el millor argument per explicar l’espectacular remuntada del Sabadell? És una de les claus, evidentment. Quan un equip es fa fort i tanca la seva porteria, té moltes possibilitats d’aconseguir la victòria. Nosaltres som conscients que tenim jugadors de qualitat que poden marcar en qualsevol moment i així hem guanyat molts partits.

Sense restar-li cap mèrit: en alguns partits gairebé no ha hagut d’intervenir. És cert. Això significa que l’equip ha fet una feina col·lectiva excel·lent i el rival no ha trobat la manera d’arribar ni crear ocasions. Per a mi, encara millor.

Té la imatge d’un porter tranquil. També és així en la seva vida privada? Doncs, sí. Soc una persona tranquil·la en general. Faig diverses activitats, però m’agrada la tranquil·litat.

Algun ídol sota pals? M’agradava molt Víctor Valdés en el seu moment i ara Neuer (Bayern Munich) també és un bon referent per la seva manera de jugar.

Vostè acaba contracte el 30 de juny. Algun contacte amb el club per a renovar? Ara mateix no penso en això. Ja hi haurà temps a l’estiu per parlar-ne i tampoc coneixem la situació. El més important és Cornellà, res més.

Sembla que es podrien superar els cinc mil espectadors amb la promoció del club per als socis. Em sembla espectacular. Veure així la Nova Creu Alta significa una gran motivació i ens donarà més empenta.

Ha disputat algun play-off o en cas de classificar-se amb el Sabadell seria el primer? No n’he jugat mai cap, però amb el València Mestalla vaig participar, com a tercer porter, en l’eliminatòria contra l’Albacete de l’any 2017 i va ser una gran experiència tot i que vam perdre.