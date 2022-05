El Festival Límbic d’Òmnium Cultural arriba a Terrassa

Límbic és el primer festival itinerant de creació contemporània, multidisciplinar, itinerant, totalment accessible i en català. La primera edició se celebrarà a Terrassa el 27 i 28 de maig amb una programació gratuïta, continuada i simultània per tota la ciutat, i cada primavera farà parada en un punt diferent del territori. L’objectiu és descentralitzar la cultura per apropar-la a tots els racons del país, treballant colze a colze amb el teixit cultural local. El festival organitzat per Òmnium Cultural i sota la direcció artística de La Sullivan neix amb la voluntat de vetllar per l’equilibri territorial de l’oferta cultural del país i serà gratuït per garantir que la cultura és accessible a tothom, una gran mostra anual que mostrarà la vitalitat de la creació en català. “Volem acostar la cultura a la gent jove”, explica el president d’Òmnium Xavier Antich, perquè “els joves són un agent fonamental dels processos culturals i són claus per revertir el descens de l’ús social de la llengua”. I és que Límbic també té com a objectiu potenciar l’accés i la producció de les arts escèniques al públic jove, a través d’una programació que reflexiona sobre l’emergència i el risc que implica la creació juvenil i la visualització de la seva obra.

Límbic, un festival multidisciplinar

De naturalesa multidisciplinar i amb l’ambició de posar en diàleg totes les arts vives, és una gran cita de cultura al carrer que demostra la vitalitat de la creació en català. Música, teatre, circ, humor, dansa, performance, poesia… es troben i es repensen des d’una perspectiva innovadora, juntament amb propostes que combinen nous formats i disciplines. Des de La Sullivan, la productora cultural encarregada de la direcció artística del festival, Mireia Calafell ha explicat que “Límbic vol celebrar la creativitat i el talent de les propostes artístiques que s’expressen en català amb la voluntat d’interpel·lar i convocar el públic més jove”. “Una aposta pel risc, l’experimentació i l’emergència, una aposta per una manera de veure el món crítica i compromesa amb el feminisme, l’antiracisme, l’antifeixisme i els valors LGTBIQ+”, ha afegit.

Límbic vol ser un espai de descobriment que posi en valor tant les propostes més actuals -fins i tot, recentment estrenades- com aquelles que ja tenen una trajectòria perquè han circulat per teatres i festivals del territori, i de més enllà. Amb la complicitat d’altres festivals de referència, i incorporant propostes de les seves programacions, Límbic és una combinació de reconeixement i de risc, d’aposta. Per això s’ha creat un comitè assessor format per tres festivals que són una referència pels valors amb què treballen i la manera com configuren la programació. Enguany estarà format per l’Eufònic, festival al voltant de les arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l’Ebre, Fira Tàrrega d’arts al carrer, i el TNT Terrassa Noves Tendències, el festival d’arts vives i nous formats. Part de la programació també es farà sempre amb entitats i projectes del territori amb l’objectiu de reconèixer la tasca que es fa en clau local. La resta de la programació serà la suma de voluntats i apostes que ja tenen molt de reconeixement i d’altres que són emergents.

El Festival Límbic, però, no vol ser un festival només de dos dies, al contrari, vol deixar empremta i activar propostes que durin en el temps. Per fer visible el talent de la creació catalana d’arreu del territori cada any es farà una crida per convocar els artistes de cada municipi on tingui lloc el festival.

Límbic, un festival itinerant: la primera edició, a Terrassa

El festival arrelarà cada any a un lloc diferent del territori i en aquesta primera edició ho farà a Terrassa. Per aquest motiu, formaran part del festival propostes que arriben de les creadores, col·lectius, entitats culturals i educatives de Terrassa.

Enguany hi ha programades més de mig centenar de propostes que inundaran el centre de Terrassa divendres, i el Parc de Vallparadís dissabte, totes gratuïtes. Cada jornada es clourà amb un concert de gran format: divendres. La inauguració serà divendres 27 a la tarda, a la Plaça Vella de Terrassa, amb diversos espectacles de carrer (Yldor Llach i Rojos, de la Cia Miquel Barcelona, entre d’altres) i concerts fins a la mitjanit (des de la jove sabadellenca Ven’nus, la mallorquina Maria Jaume i Ferran Palau en banda). Entre els diversos escenaris on es desenvoluparà el festival, destaca, per exemple, la Torre del Palau, on hi haurà intervencions artístiques breus musicals, performàtiques (Laia Estruch, Premi Ciutat de Barcelona 2022 d’Arts Visuals) i corporals. Alhora, el Vapor Ventalló reunirà el reconegut espectacle musical i poètic de Blanca Llum Vidal & Los Sara Fontán, que serà seguit pel primer espectacle de la companyia de dansa multidisciplinar emergent LaSadcum després de l’estrena del seu espectacle Aclucalls al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, lloat per la crítica. Uns metres enllà, a la Plaça Didó, Límbic farà d’altaveu d’Ana Polo i Maria Rovira, que condueixen el podcast Oye Polo, a Ràdio Primavera Sound. Tot seguit, arribarà Cabaret Internet, per primera vegada en exterior, un espai lúdic i radicalment contemporani que presenta shows, accions i performances en viu que experimenten amb les possibilitats de l’entreteniment.

El dissabte 28 de maig, Límbic abandona el centre de la ciutat i es trasllada al Parc de Vallparadís, des d’una punta, a la Plaça Rector Homs, fins a l’altre extrem, a l’Escenari Vela, que serà un espai de trobada familiar, de descans, de cabarets i tallers, però també on el festival es clourà amb una darrera nit de concerts a càrrec dels noms més emergents de la música catalana actual: la cardedeuenca Ariox en duo amb l’egarenc Galgo Lento, Ginestà en gira amb el seu darrer àlbum “Suposo que l’amor és això” i el grup de música urbana, trap, reggaeton i dancehall 31FAM.

L’Horta dels Frares serà, durant el dissabte 28, el pinyol de Límbic: la grada al centre del parc i l’escenari immens permetran programar propostes de format més gran i acollir un gran nombre de públic. És el cas de la Cia de circ “Eia” que presentarà, al migdia, la seva peça “Espera”, que pren el circ com a pretext per a celebrar la cerimònia de la trobada. Més tard, ja després de dinar, el col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca presenta “Sin-con-tacto”, en què el públic és còmplice d’un món divers on tot pot ocórrer. A les vuit del vespre, tancant l’espai, Amer Kabbani representarà “Runa”, programat en altres festivals, com el Sismògraf, un testimoni del procés de reconstrucció personal i col·lectiva en un món en flames.

Durant tot el dia, el Parc de Vallparadís s’omplirà d’activitats, amb diversos punts de barres i menjar per fer de Límbic una proposta acollidora que convoca el públic de Terrassa però també d’arreu del territori català: un lloc on compartir, conèixer i descobrir, un espai per a passar-hi el dia i deixar-se sorprendre.

Què vol dir Límbic?

El sistema límbic és la part del nostre cervell encarregada de regular les respostes fisiològiques i emocionals del nostre cos, tot canviant la resposta en funció de l’estímul rebut. Límbic també proposa un joc semblant de respostes i estímuls a través de les diverses disciplines culturals i formats que hi seran presents. La cultura és també emoció, estímul i transformació. Convençuts del poder transformador de la cultura, les propostes artístiques programades a Límbic convidaran els espectadors al canvi i a la creació de noves mirades.

La programació completa es pot consultar a https://limbicfestival.cat/