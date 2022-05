Suprimiran dos passos soterrats més de la Gran Via

L’Ajuntament de Sabadell va aprovar ahir dilluns la contractació de les obres per suprimir dos passos més de vianants soterrats. Es tracta dels que hi ha per passar del carrer de Sant Pau a Buxeda i de Sol a Sardà. Se sumaran a l’eliminació ja anunciada del pas soterrat que hi ha al davant de l’hospital Parc Taulí. La contractació de les obres es va aprovar a la Junta de Govern Local i tenen un pressupost de 256.447 euros. Un cop comencin els treballs, encara amb una data per determinar, està previst que durin tres mesos.

Es tracta d’una actuació que promou l’Oficina Gran Via – Ripoll, que dirigeix Junts per Sabadell, i que pretén convertir aquesta via en un espai més sostenible i eficient.

Amb aquestes obres es vol millorar l’accés entre els dos costats de la Gran Via, suprimir els passos soterrats, pacificar el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles, així com millorar la continuïtat dels vianants al llarg de la Gran Via. La vorera seguirà ocupant el mateix espai, però els vianants en guanyaran en tot el que quedi suprimit. Tanmateix, el projecte preveu ampliar el pas de vianants en superfície, de manera que sigui molt més visible. Tot i la imatge virtual, no es preveu que el pas tingui diversos colors.

Criteris de gènere i accessibilitat

El consistori defensa que el projecte s’ha plantejat amb criteris de gènere i tenint en compte les necessitats dels vianants, també pensant en els que tenen mobilitat reduïda i els que porten cotxes de nadó. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, explica que amb aquest projecte “suprimirem la barrera que hi ha entre barris com l’Eixample i el Centre amb criteris de gènere i facilitant l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda”. La transformació de la Gran Via té l’objectiu, insisteix, de generar un espai “més verd, menys contaminat i més pacificat”.