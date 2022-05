Sobreviure a un estiu anticipat a Sabadell

No és estiu, però els termòmetres imiten temperatures d’agost. Mai no ens hauríem pogut imaginar parlar de pic de calor a ple mes de maig, un fet insòlit aquesta època de l’any, amb temperatures 10ºC per sobre que les que tenim habitualment a la primavera. Les prediccions meteorològiques ens alerten d’un cap de setmana de sol i temperatures que superaran els 35ºC a Sabadell (diumenge extremeu precaucions al sol!). Té una explicació: la causa de les temperatures elevades és l’arribada d’una massa d’aire molt calent procedent de l’Àfrica. Però tenim plans (i consells) suficients a la ciutat per superar amb èxit aquest petit tràiler de l’estiu, que no durarà gaire més que un parell de dies.

Armats amb para-sol, ulleres i banyadors, part de Sabadell té previst estirar la tovallola a una platja propera a la ciutat. És el cas d’en Juan Cobos o la Laura Hernández, que defugen de passar calor a la ciutat. D’altres, com la Teresa Suárez, fan la reflexió inversa: millor gaudir de la ciutat i que les altes temperatures no l’enxampin a gaires quilòmetres de casa. El que passa aquest cap de setmana és un fet insòlit: feia una dècada que no s’activava un avís per temperatures altes al mes de maig.

S’explica per l’arribada d’una massa d’aire calent d’Àfrica, però en uns dies les temperatures tornaran a caure lleument a Sabadell. Abans, però, ens hem de preparar per a un cap de setmana que serà ben càlid amb temperatures que superaran els 35ºC. La Generalitat ha activat un avís per temperatures altes aquest diumenge, una prevenció que no s’activava el mes de maig des de fa una dècada.

És només un petit tastet del mes d’agost. Dilluns, el mercuri tornarà a caure a temperatures més primaverals, que no superaran els 30ºC, i al llarg de la setmana el termòmetre recuperarà la normalitat d’aquesta època de l’any, amb registres de 22ºC (i algun xàfec).

Sabadell es mobilitza

Davant l’arribada anticipada de l’estiu, l’Ajuntament, en coordinació amb la Creu Roja, atendrà els col·lectius més vulnerables per minimitzar els efectes que les altes temperatures puguin tenir. Entre les mesures, es contempla atenció específica a les persones més sensibles, la instal·lació de punts d’hidratació a diferents espais de la ciutat, l’obertura de centres cívics a l’agost i un reforç de la sensibilització sobre les mesures de prevenció en episodis de calor extrem. El protocol ja està enllestit en cas que s’activi l’alerta per onada de calor, un escenari que queda descartat per aquest cap de setmana.

Una primera mesura és l’actualització del cens de persones fràgils. Es consideren grups vulnerables les persones grans, especialment que visquin soles i no tinguin ningú que en tingui cura; persones amb discapacitat, persones sense sostre i nadons de famílies en situació d’infrahabitatge, entre d’altres. Si s’activa l’alerta, la Creu Roja en farà un seguiment actiu i els repartirà aigua i fruita. També es prepara el servei municipal de teleassistència com a mode de prevenció.

Dins les accions en cas d’onada de calor, Sabadell preveu instal·lar 12 punts d’hidratació extraordinaris ubicats a cinc indrets diferents, cedits per Aigües Sabadell. Se sumaran a les més de 200 fonts d’aigua potable de la ciutat. Encara no s’ha activat l’onada de calor, però sí viurem un repunt en el termòmetre. Us deixem plans i consells per passar un bon cap de setmana!

1 – Espais d’ombra

Si voleu evitar el sol directe però alhora us ve de gust gaudir d’un dia estival fora de casa, podeu buscar espais d’ombra a un dels nou parcs de Sabadell.

El Parc Catalunya, el Parc Central del Vallès, el Parc de Can Gambús, el Parc del Nord, el Bosc de la Concòrdia… les opcions hi són.

2 – Un pícnic al riu Ripoll

A Sabadell tenim uns 7 km de riu que creua la nostra ciutat. Podeu aprofitar les primeres hores del matí per descobrir algun nou indret del Ripoll o refugiar-te en l’ombra. Un pícnic a l’ombra de la vora del riu ens sembla un pla excel·lent. I per què no una petita remullada?

3 – Una visita a la gelateria

És un must per als dies de xafogor. Sabadell compta amb una quinzena de gelateries artesanes i altres botigues on comprar-ne d’industrials. I les opcions s’han diversificat: també iogurts gelats, els wafers… Teniu mercat on escollir.

4 -Nits a les terrasses

A Sabadell hi ha 574 bars i restaurants i 325 disposen de terrassa exterior. Durant el dia, podeu gaudir d’un bon tastet gastronòmic dins dels locals. I, quan el sol ja cau, us aconsellem sortir a les terrasses a fer un beure. Una recomanació: verdures com el tomàquet i la pastanaga són molt recomanables. I un nutritiu got de gaspatxo, deliciós.

5 – Precaució a Sant Julià

Sant Julià té una zona habilitada per a fer barbacoa, però cal extremar precaucions als seus voltants i a la resta d’espais naturals de Sabadell. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat “prudència” per l’onada de calor i diu que cal ser “especialment curosos” tenint en compte la sequera i que venen dies amb “intensitat de calor”. Molta prudència al bosc i espais de vegetació per evitar ensurts.

6 -Al cinema

Amb una suculenta cartellera (i aire condicionat, que encara ho fa més atractiu), els dos cinemes de Sabadell, l’Imperial i el Multicinemes Eix Macià, són dos punts estratègics on combatre la calor. Un pla apte per passar el matí, la tarda o el vespre.

7 – Cultura refrescant

El Museu d’Història de Sabadell ens ofereix un pla refrescant: una visita guiada gratuïta a l’exposició temporal Sabadell 1300. El Raval medieval, que estarà fins al 26 de juny i l’exposició permanent Sabadello, el naixement d’una Vila. Es presenta una mostra de les troballes arqueològiques realitzades en diverses intervencions arqueològiques fetes en el sector del Raval de Dins i la Via de Massagué entre els anys 2020 i 2021.