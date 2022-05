El Can Rull es juga la permanència davant del Calaf

Finalitza la Segona Catalana i el Can Rull arriba a aquesta jornada 29 un tant compromès. Serà l’últim partit de la temporada, ja que el conjunt dirigit per “Numosky” té descans en l’última jornada de lliga i, per tant, necessita fer els deures aquest diumenge (12.15h) al Municipal de Can Rull.

L’equip sabadellenc està onzè amb 33 punts. Amb una victòria o empat bastaria per a obtenir la permanència. Amb una derrota o empat de la UE Avia, qui s’enfronta al Ripollet, també seria suficient per a aconseguir l’objectiu. No obstant això, amb una derrota i una victòria del seu principal perseguidor, quedaria exposat i ja no dependria de si mateix per a seguir la pròxima temporada en Segona.

SENSACIONS PRÈVIES

En la prèvia d’aquest decisiu xoc, l’entrenador del Can Rull confia totalment en el seu equip “ja que els nois sortiran amb moltes ganes d’aconseguir el resultat per a obtenir la permanència”. A més, el jove tècnic ha volgut ser contundent i ha assegurat que “la categoria és molt competitiva i, malgrat això, amb una victòria i una mica de sort no sols romandrem a la categoria, sinó que quedaríem molt prop dels llocs de dalt, el que demostra la competència i la dificultat que presenta aquesta lliga”.

ALTRES EQUIPS DE SABADELL

Per part seva, el Tibidabo Torre Romeu té descans en aquesta jornada. Després de la permanència confirmada gràcies a la miraculosa victòria del cap de setmana passat davant del CE Sallent, l’equip sabadellenc respira alleujat.

Els que si tornen a oferir espectacle són els nois de Jordi López. El filial del Centre d’Esports Sabadell arriba de caure derrotat davant del Natació Terrassa a l’última jornada, probablement a causa de la relaxació que suposa ser campions amb tants partits de marge. En aquesta ocasió serà davant del CE Berga, el dissabte (18.30h) al Municipal d’Olímpia.