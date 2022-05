Objectiu: salvar el Castell de Can Feu des de casa

El president de l’Associació Cultural Can Feu, el sabadellenc Aleix González, acaba d’enllestir una petita obra que tenia entre mans des del 2018 i que el vincula d’una manera molt especial amb la Torre d’en Feu, el castell que des de fa anys estudia, conserva i dona a conèixer.

Recentment, ha enllestit la col·locació de l’arrambador de l’entrada a casa seva, un conjunt de 126 majòliques que són una reproducció fidedigna de les originals que resseguien l’escala noble que pujava de la planta baixa al primer pis del castell; aleshores eren unes 1.200 peces fabricades el 1885 i dissenyades per l’arquitecte August Font i Carreras. El disseny actual s’ha reproduït a partir d’imatges que conserva el mateix Aleix González així com d’un tros que va poder recuperar de l’arrambador original. La reproducció s’ha fet per encàrrec a una empresa valenciana.

“Estic molt emocionat”

Per a González haver fet aquest pas suposa una nova etapa en la seva lluita per preservar el patrimoni, ja que “m’estic recreant el castell a casa perquè no hi ha manera que el restaurin”, afirma en referència a l’Ajuntament, que és qui en té la propietat des del 2018. Fa temps que el president de l’Associació Cultural Can Feu conserva vitralls o mobles del castell, però cap element havia sigut tan especial com aquest. “Estic molt emocionat, és com veure una part del castell en vida”, assegura a les portes del seu nou domicili, a prop del Club Natació Sabadell del carrer dels Montcada.

Des de petit, al sabadellenc li fascinen els castells i la seva passió per aquesta temàtica no té límits. Passada més d’una dècada intentant que Sabadell es cregui, restauri i doni un ús al castell, no tira la tovallola, però lamenta que, sense recursos, amb paraules i bones intencions, no n’hi haurà prou per mantenir la torre dempeus. L’Ajuntament, per la seva part, assegura que està redactant el projecte de rehabilitació de l’edifici. Tant des del consistori com diversos arquitectes comparteixen que arreglar la teulada és el primer pas necessari per assegurar la resta de l’estructura. Si el projecte acaba anant en aquesta direcció, la inversió necessària seria d’uns 450.000 euros, segons càlculs del consistori.

Sis dissenys

De majòliques n’hi ha amb sis dissenys diferents, i són especialment rellevants les que tenen l’escut dels Olzina i el dels Feu. La resta combinen motius florals. Cadascuna fa 15 centímetres d’alt i 15 d’ample.

Ruta pel territori

“Hem decidit obrir-nos”, explica Aleix González. Aviat, l’Associació Cultural Can Feu començarà a oferir rutes per conèixer el llegat de la família d’Olzina, ja que la Torre d’en Feu no és l’únic castell que tenia. Les excursions es faran amb autocar i el mateix González, tècnic superior en Turisme, farà de guia. Es faran sortides a Alp (Cerdanya), on hi ha la Torre del Riu i a Monistrol de Montserrat, on s’assegura que es va trobar la figura de la Mare de Déu.

I l’associació manté les visites guiades al voltant del castell el primer diumenge de cada mes.