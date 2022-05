El juvenil del Sabadell finalitza la temporada rebent al Barça

El conjunt arlequinat arriba a aquesta jornada 34, l’última de la temporada en Divisió d’Honor, en el cinquè lloc dins de la classificació. Sens dubte, una posició de prestigi tenint en compte els equips als quals s’han hagut de mesurar al llarg de l’any.

Aquest dissabte (16h) acomiada la temporada ni més ni menys que contra el líder, el FC Barcelona, que tan sols ha perdut dos partits, ha empatat quatre i ha guanyat un total de vint-i-set xocs. Sens dubte, una temporada fantàstica per als blaugranes, que visitaran el Municipal d’Olímpia per a finalitzar la lliga.

Si bé és cert que la temporada del Sabadell ha estat considerablement bona, amb setze triomfs, cinc empats i dotze derrotes, l’objectiu dels dirigits per Marc Nomen és acabar en aquesta cinquena posició. No obstant això, hi ha un cert risc per a aconseguir-lo, ja que el Centre d’Esports Sabadell suma 53 punts i el Cornellà està sisè amb 51. Tenint en compte el rival al qual s’enfronten els joves sabadellencs, existeixen certes possibilitats de no aconseguir acabar en el cinquè lloc, sinó en el sisè.

AVALUACIÓ DE LA TEMPORADA

El jove tècnic del Sabadell ha avaluat la situació i no es preocupa tant per aquesta qüestió, ja que “tenint en compte el nombre d’equips que descendeixen i els equips que competeixen pels llocs de dalt, em vaig més que satisfet pels resultats”. A més, Nomen ha volgut destacar el com ho ha fet l’equip, perquè “el Sabadell ha aconseguit mantenir un nivell determinat durant tot l’any, proposant un estil de joc molt competitiu i complex i per això també acabo la temporada molt content”. Respecte al Barça, Marc no es preocupa per la dificultat del xoc, sinó tot el contrari: “acabar la temporada cinquens o sisens i poder disputar l’última jornada contra el campió de lliga és com una festa. És el premi a una bona temporada i afrontem amb molta il·lusió aquest repte de poder puntuar contra ells en el nostre camp”.