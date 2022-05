Bolsaplast incrementa les vendes prop d’un 20%

La Covid-19 no ha suposat un entrebanc per l’empresa sabadellenca Bolsaplast, que ha mantingut la dinàmica de creixement dels últims cinc anys. De fet, aquest 2021 la companyia, creada per la família Parés l’any 1962, va augmentar la seva facturació un 20% respecte al 2020. Les vendes van arribar als 8,5 milions d’euros, una xifra rècord en els 60 anys d’història de Bolsaplast.

Tanmateix, des de l’empresa no es conformen i tenen previst mantenir el mateix percentatge de creixement de cara aquest 2022, és a dir, preveuen assolir una facturació de prop de 9,5 milions d’euros. La companyia, que compta amb una plantilla de 48 treballadors fixos, espera que el context d’incertesa per la guerra d’Ucraïna i la inflació no afecti el compte de resultats.

Dos serveis diferenciats

Bolsaplast, amb seu al polígon Sud-oest, disposa de dues línies de negoci ben diferenciades: un servei d’embalatge flexible per a productes alimentaris; i un servei d’embalatge per a productes sanitaris i processos d’esterilització. Pel que fa a la primera línia de negoci, l’empresa ha fet una aposta decidida sobretot per les bosses doypack, les quals dissenya, fabrica i, després, ven a tercers.

“Vam ser els primers a dissenyar aquest tipus de bosses elàstiques pel sector de l’alimentació. Vam crear nosaltres mateixos les màquines i des de llavors oferim bosses d’alta qualitat i atractives als clients”, explica el gerent de Bolsaplast, Jordi Parés, que forma part de la tercera generació de la família Parés que treballa a l’empresa.

Dit això, els principals clients d’aquesta línia de negoci són de tot l’Estat, tot i que també en tenen de diversos països europeus. “És un mercat amb molta competència, però poques empreses ofereixen el nostre tracte personalitzat. Cal posar en context que el 40% de la decisió de compra d’un producte és pel seu embalatge. Per tant, les empreses d’alimentació valoren molt la nostra feina”, apunta Parés.

Quant a la segona línia de negoci, Bolsaplast exporta les seves bosses esterilitzades per a elements sanitaris a través de distribuïdors a més de 50 països d’arreu del món, com ara França, Alemanya, Xile, Colòmbia, Austràlia, Nova Zelanda, Emirats Àrabs i la Xina, entre d’altres. De fet, el 70% de les vendes d’aquestes bosses són fruit de l’exportació. “Estem auditats per l’Agència Espanyola de Medicaments i, per tant, garantim que els nostres embalatges són segurs. De fet, tenim presència a la majoria de grans hospitals d’Europa”, detalla Parés.

Bones previsions de futur

Així mateix, Bolsaplast encara el futur pròxim amb optimisme. La Covid no ha trencat la dinàmica positiva de l’empresa i els dirigents esperen que tampoc ho faci l’escenari actual d’incertesa per la inflació. Això sí, un aspecte que caldrà tenir molt en compte és la sostenibilitat. “Ja estem començant a fer embalatges 100% reciclables, ja que volem apostar per l’economia circular. El sector s’està posant les piles en aquest aspecte”, apunta el director general de Bolsaplast.

Així i tot, Jordi Parés critica que hi ha “una campanya aferrissada contra el plàstic” que, segons ell, no porta “enlloc”. “Es veu el plàstic com el dimoni, però després volem que els productes embassats siguin de bona qualitat. El problema amb el plàstic ha estat que fins ara no s’ha reciclat i ha acabat al mar. Els qui poden solucionar això són les administracions i, també, la població, a través del reciclatge”, conclou.