La metodologia d’Andrés Iniesta torna al Cercle Sabadellès 1856

Després de l’èxit de l’estiu passat, el Campus de futbol Iniesta Methodologhy repeteix a Sabadell. El club esportiu Cercle Sabadellès 1856 torna a compartir les seves instal·lacions, perquè, durant cinc setmanes (del 27 de juny al 29 de juliol), més de 300 nens i joves perfeccionin la seva tècnica futbolística sobre el terreny de joc i segueixin els passos d’Andrés Iniesta, una llegenda de la història del FC Barcelona i actual capità del Vissel Kobe al Japó.

Les inscripcions ja estan obertes per a la segona edició del Campus, l’únic en territori espanyol i el segon a Europa. Quim Ramon, persona de màxima confiança d’Andrés Iniesta i exentrenador a les categories inferiors del FC Barcelona durant gairebé una dècada, s’encarregarà de supervisar i entrenar als joves inscrits segons els conceptes transmesos per Andrés Iniesta. Eric Sabaté i Sergi Catón seran els responsables esportius i d’operacions del Campus. Per altra banda, Iván Cascales, entrenador de l’acadèmia Iniesta Methodology al Japó, també participarà acompanyant a un grup de nens del país nipó.

El Campus Iniesta Methodology té com a objectius l’entrenament i l’educació a través de valors com l’amistat, la passió, la diversió i el sacrifici, així com el foment del talent a partir de l’associació, el control i la verticalitat.

Demo per conèixer el Campus

El dissabte 4 de juny, les portes del Cercle Sabadellès s’obriran per celebrar una demo del que serà el Campus. Tots aquells que desitgin portar als seus fills i filles i provar l’experiència d’Andrés Methodology, hauran de registrar-se en aquest formulari

Les places del Campus son limitades i destinades a nens i nenes d’entre 7 i 16 anys. El període d’inscripcions romandrà obert fins al proper 15 de juny.