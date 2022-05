Kivnon ho juga tot al R+D i a la internacionalització

L’arribada de la Covid va suposar un decreixement en les vendes de Kivnon Logística, empresa industrial amb seu a Barberà del Vallès. La companyia, que desenvolupa, dissenya, produeix i distribueix vehicles de guiatge automàtic i sistemes complementaris per automatitzar tota classe de transport de mercaderies i de materials d’empreses de diferents sectors, va facturar 15 milions d’euros, la meitat que el 2019. Això sí, el 2021 la xifra va arribar als 20 milions, tot i que encara es va quedar lluny de la d’abans de la pandèmia.

No obstant això, Kivnon preveu tornar a recuperar l’activitat preCovid i facturar els 30 milions que havia assolit el 2019, tot i que dependrà en bona part de com evoluciona la crisi dels components, que està afectant directament a l’empresa. “Ens preocupa, tot i que som optimistes. De fet, com a part positiva de la Covid, veiem que les empreses industrials valoren cada cop més l’automatització de la logística”, exposa el director internacional de la companyia, Sergio Gómez.

Tres tipus de robots

Kivnon ofereix tres tipus de robots: un primer que pot arrossegar càrrega i que s’utilitza sobretot en el sector de l’automòbil; un segon que pot aixecar càrrega pesada (de fins a sis tones); i un tercer que permet transportar palets i està més enfocat a la indústria retail i farmacèutica. Per idear-los, l’equip d’innovació de l’empresa, on treballen 40 dels 200 treballadors de Kivnon, investiga, desenvolupa i s’anticipa als canvis de la indústria 4.0.

“El departament d’R+D és bàsic per a nosaltres. Utilitzem una tecnologia pròpia que encara és poc madura i que, per tant, té molt potencial. A curt termini volem millorar la nostra línia de vehicles de guiatge automàtic per oferir la millor solució al nostre client”, indica Sergio Gómez. Kivnon, fundada el 2009, ofereix les seves solucions fora de Catalunya amb projectes i filials a països com Alemanya, Brasil, Mèxic o els Estats Units.

Tot i la seva àmplia presència internacional, l’empresa aspira a créixer a més nombre de països i a fer-se més fort en els que ja està present. “Anem presencialment a cada empresa que contracta els nostres serveis i som nosaltres qui li implentem tots els processos d’automatització de la robòtica mòbil. Per tant, hem de conèixer molt bé els mercats on anem i tenir-hi empleats qualificats. La internacionalització forma part del nostre ADN”, conclou el director internacional de Kivnon.