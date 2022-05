El Sabadell s’acomiada del somni del play-off davant 10.000 persones

No ha pogut ser. El somni del play-off se li ha escapat entre els dits al Sabadell en un cruel final de lliga. L’efecte d’una Nova Creu Alta gairebé plena, amb més de 10.000 espectadors, no ha estat suficient per superar un Algesires que també s’ha quedat sense premi. La pressió ha pogut amb els arlequinats en el moment decisiu.

Finalment, Óscar Rubio ha estat l’escollit per Munitis per substituir el sancionat Muguruza. El tècnic càntabre ha apostat per l’experiència. A l’esquerre, no hi ha hagut miracle amb Diego Caballo i Dani Sánchez ha ocupat el seu lloc. També ha tornat a l’onze Kaxe en detriment de Néstor. Ha sortit amb empenta el Sabadell, impulsat per una graderia gairebé plena i bolcada. De fet, el conjunt arlequinat ha tancat l’Algesires a la seva parcel·la durant cinc minuts. Però quan el conjunt gadità ha aconseguit creuar el mig del camp ha posat la por al cos a la Nova Creu Alta.

El travesser, per dues vegades, ha salvat el Sabadell. Primer en un córner que Tomás gairebé ha convertit en gol olímpic i en la següent jugada ha rebutjat un xut enverinat de Leiva després de tocar la pilot Emilio. Han estat dos ensurts monumentals enmig d’un duel marcat per la tensió i els nervis. Al Sabadell li costava moltíssim lligar jugades, li faltaven idees. El mig del camp s’ha vist clarament superat. En tota la primera meitat no ha posat a prova a Pol Tristán. De fet, l’única acció de perill ha vingut propiciada per una greu errada del porter visitant, en una defectuosa recepció, deixant la pilota solta a l’àrea, però Kaxe no ha estat prou hàbil per aprofitar-ho.

Cop sense reacció

Les sensacions no eren gens bones al descans i a més, la resta de resultats també jugaven en contra dels interessos del Sabadell. Tots els rivals directes feien la feina i això obligava el Sabadell a guanyar. S’esperava un canvi de xip a la segona meitat i d’entrada, el conjunt de Munitis ha tingut la iniciativa, però ha estat incapaç de generar situacions de perill. En canvi, l’Algesires, en un contracop, ha sorprès i Pepe Mena ha batut Emilio en una rematada de cap plàcida a l’àrea.

Un cop dur. L’afició encara confiava en una remuntada com la de fa quinze dies davant el Cornellà, però aquesta vegada la resposta mai ha arribat. El Sabadell s’ha enredat en la seva pròpia ansietat i ha estat la imatge de la impotència, sense recursos per fer mal a un Algesires ben posicionat. Els canvis tampoc han servit per trencar la dinàmica. Molts nervis i nul·la capacitat ofensiva. Ni una ocasió clara en tot el partit. Ni l’èpica que ha funcionat altres vegades. Res. Una derrota fatídica pel Sabadell i una victòria agra per l’Algesires. Això, sí, el conjunt gadità ha fet allò del ‘morir matant’. Finalment, Nàstic i Linares faran el play-off a Galícia. Ara vindrà l’altra lliga a la Nova Creu Alta: la dels despatxos i planificació de la nova temporada. Molts dubtes per resoldre.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio; Óscar Rubio (Gassama, m. 71), Aleix Coch, Guillem Molina, Dani Sánchez (Moha, m. 84), Iago Indias (Sergi Altimira m. 58), Xavi Boniquet (Néstor, m. 71), Aguza, Kaxe (Dopi, m. 84), Aarón Rey i Jacobo.

Algesires: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Figueras, Tomás, Borja (Duarte, m. 25), Pepe Mena (Villapalos, m. 69), Leiva (Peris, m. 80), Roni (Tresaco, m. 80), Turrillo i Álvaro Romero (Renato, m. 80).

Àrbitre: Salvador Lax Franco (Comitè murcià). Grogues: Iago Indias, Aarón Rey; Figueras, Tristán.

Gol: 0-1, minut 57: Pepe Mena.

Incidències: 10.504 espectadors a la Nova Creu Alta.