“Volem el passeig del soterrament d’FGC com més aviat millor”

Els ‘tempos’ per iniciar les obres i urbanitzar el passeig sorgit del soterrament de les vies de tren d’FGC és el que més preocupa el veïnat. Fa anys que esperen un projecte per a aquest terreny. “Volem el passeig com més aviat millor, i les primeres màquines ja funcionant”, coincideixen els veïns entrevistats pel Diari. La Plataforma Soterrament FGC també ha demanat en diverses ocasions més celeritat a l’Ajuntament per urbanitzar el passeig.

Mentrestant, els residents més propers al terreny fan una demanda puntual: que desbrossin l’espai, que va des del Castell de Can Feu a la plaça d’Anselm Clavé: “Hi ha vegetació descuidada, i és el gran abocador i pipi-cà de Sabadell”, lamenta Rosa Sancho. “Els veïns ja hem fet diverses batudes”, destaquen.

Les peticions del veïnat

A l’espera de conèixer el projecte definitiu, cinc veïns –Miquel Casanovas, Francisco Martínez, Rosa Sancho, Santos Gallego i Ramon García, en representació d’altres residents del sector Planetes (Gràcia), debaten sobre les necessitats del barri. Una de les principals demandes és que es pensi en un espai amb ombres, i proposen solucions com una pèrgola amb plaques solars. “El tros de ciment ja urbanitzat no té cap ombra. Molts bancs, però cap s’utilitza”, destaca en Francisco.

Però també reclamen un passeig verd pacificat que connecti els dos barris –Gràcia i Can Feu– que abans es donaven l’esquena, espais de jocs infantils i cal·listènia, una de les demandes que fa temps que reclamen i una àrea per a gossos. “Així evitaríem excrements repartits per tot el barri”, critica Sancho.

La principal demanda del sector dels Planetes, però, va en una altra direcció: places d’aparcament i un estudi de mobilitat sostenible pel barri, que ja ho contemplen les bases del concurs. “Hem reclamat que a la nostra part s’ubiqui un aparcament en bateria, perquè la necessitat és cada cop major”, resumeix Sancho.