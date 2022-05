El futur del CE Sabadell, ple de dubtes i condicionat al factor econòmic

Les sobtades i inesperades vacances després de quedar fora del ‘play-off’ han provocat un escenari ple de dubtes de cara al futur de nou a la Primera RFEF. Els inversors tenen la paraula. S’obre un període d’espera que podria durar dies o fins i tot setmanes.

Dues jornades desafortunades han provocat un gir de guió totalment inesperat i la temporada ha acabat de manera abrupta i amb regust amarg. En lloc de cercar vols i hotels a terres gallegues toca centrar-se en l’altra lliga, la dels despatxos, i amb un mar de dubtes per resoldre. Tot queda condicionat pel factor econòmic, aquest podria ser el titular bàsic. Però és així.

Ara mateix, el club depèn dels recursos financers dels inversors majoritaris i en aquest moment es desconeix quina idea i projecte tenen per la pròxima temporada. De fet, encara s’hauria d’aclarir si continuaran tots els inversors captats i quin serà el paper, per exemple, de l’actual president Esteve Calzada, qui en reiterades ocasions -l’última en la Junta General d’accionistes- ha deixat clar que no aportaria més diners al club després de la forta inversió feta aquests últims anys.

La figura del sabadellenc i portaveu dels inversors, Pau Morilla–Giner, podria ser determinant. Aquesta temporada, ja amb residència a la nostra ciutat, se l’ha vist molt actiu i participatiu. Fins i tot va acompanyar a un dels accionistes en el partit de Palma de Mallorca i els seus contactes poden ser fonamentals per consolidar el nou projecte. Altres veus tampoc descarten la venda del club si surt una oferta temptadora i solvent. Això sembla més complicat.

“No podem planificar res de l’àrea esportiva fins a conèixer els plans del club i el pressupost”, assegurava ahir al Diari de Sabadell, Àxel Torres, conseller responsable de la parcel·la esportiva. Tampoc s’atrevia a donar per fet l’adeu de Pedro Munitis, però tot apunta que serà així i caldrà iniciar, de nou, la cerca d’un nou inquilí per la banqueta arlequinada. Acompanyat de nou director esportiu? Des de la destitució de José Manzanera, aquesta figura ha quedat vacant i les funcions de seguiment de jugadors l’ha realitzat Miguel de Hita, en la seva condició de secretari tècnic. Per cert, també acaba contracte aquest 30 de juny.

Encara que no es pot quantificar, és obvi que el pressupost patirà una davallada important de cara a la pròxima temporada. El de la 21/22 es va enfilar fins els 3,6 milions (inclosa la indemnització del descens d’1,2) amb una desviació prevista de 2,13 milions coberta amb una nova ampliació de capital. La partida dels salaris (2,7) era la més elevada. La reducció serà considerable i es podria parlar d’un pressupost inferior total als 2 milions d’euros. També depèn de la idea i objectius dels inversors.

Plantilla: revolució a la vista

L’efecte més clar serà en la confecció de la plantilla 22/23. Només 7 jugadors tenen contracte en vigor (Kike Royo, Guillem Molina, César Morgado, Diego Caballo, Ramón Folch, Sergi Altimira i Jacobo González) i dos d’ells, el porter Kike, eclipsat pel jove Emilio Bernad, i Ramon Folch, lesionat, gairebé no han gaudit de protagonisme. La desbandada pot ser rellevant, començant per la ‘vella guàrdia’ (Aleix Coch, Ó. Rubio, Néstor i Xavi Boniquet). Només tindria opcions Aarón Rey.

El reguitzell de baixes serà elevat: Facu (Leganés) i Kaxe (Ponferradina) tornen als seus clubs i dels que no tenen contracte, la majoria semblen tenir el seu futur lluny de la Nova Creu Alta. Només el porter Emilio Bernad, Muguruza o Aguza entrarien en les travesses d’una possible negociació per renovar. Molt difícil en el cas d’Aguza, probablement amb ofertes molt superiors econòmicament de Segona A o clubs més potents de Primera RFEF.

Tampoc es descarta que tinguin propostes jugadors amb contracte després de la seva bona temporada, cas del pitxitxi Jacobo González, el central Guillem Molina o fins i tot el jove Sergi Altimira. Per això és crucial accelerar el procés tan aviat com es pugui.

Des del club, per ara s’imposa la cautela i la calma. El president Esteve Calzada va agrair, a través de les xarxes, el suport de l’afició recordant que en el seu primer partit van assistir a un Sabadell-Elx (agost del 2017) un total de 1.700 espectadors i dissabte passat es van superar els 10.000. L’àrea social ha significat un dels èxits de la temporada, però no ha estat suficient per assolir el premi del play-off. Ara toca esperar.