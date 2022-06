Fa deu anys que Iris Pérez-Bonaventura treballa com a psicòloga clínica a l’hospital Parc Taulí. Durant aquest temps, atenent infants i joves a les consultes externes de salut mental, ha vist com cada cop hi ha més casos d’ansietat i altres trastorns, accentuats amb la pandèmia de la Covid-19.

El seu dia a dia l’ha portat a conèixer desenes de nois i noies que necessitaven ajuda, i això l’ha empès a escriure el llibre manual Ansiedad. A mi también me pasa (B de Blok), pioner en aquest àmbit i en què amb exemples i il·lustracions vol ajudar infants i adolescents a “començar a afrontar totes les situacions difícils, tots els reptes i allò que a tu et suposa un malestar”.

El llibre parla de casos reals extrets dels anys de consulta, però amb els noms ficcionats, com el Dani, que intenta escapar-se de la realitat connectant-se a Internet. O adolescents que tenen tremolors per ansietat, por, que han deixat d’anar a l’escola per aquests motius, per exemple.

Per Pérez-Bonaventura, la clau de volta és parlar-ne amb els amics, la família, l’escola, els professionals; com més persones de confiança, millor. I reclama que “hem d’ensenyar a identificar les emocions, regular-les, identificar els pensaments sans que ens ajuden i els que no i, sobretot, fer front a pensaments que costen”.

La psicòloga apunta que “l’ansietat no l’has d’eliminar, aprèn a conviure amb ella”. És important parlar-ne i gestionar-la, perquè si no, més endavant serà una ombra que impedirà gaudir del dia a dia. I si no es detecta a temps, o no es tracta, pot portar a una depressió. Iris Pérez-Bonaventura afegeix que tenir ansietat és bo “si és en la justa mesura”, perquè et pot ajudar a anticipar-te en situacions difícils. La seva recomanació, doncs, és aprendre com funciona i com reduir-la. El llibre inclou il·lustracions d’Alba Medina que ajuden a transmetre les idees i que la lectura sigui més amena.