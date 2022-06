Reconstruir la història de la Creu Alta amb imatges

Uns carrers irreconeixibles. Mobiliari clàssic i interiorisme recarregat. Uns cotxes que ara són relíquies. Cares, noms, cognoms que han format part de la història de la Creu Alta. Jaume Marco, tallaret i fotògraf de professió, va veure com la història del seu veïnat quedava guardada als calaixos de gent anònima. Fa uns anys, decidia recopilar la memòria històrica del poble que ara és barri a través de les fotografies que els seus veïns guardaven a casa. I ara disposa d’un arxiu de més de 1.600 imatges que dibuixen l’estil de vida creualtenc des dels inicis de la seva història.

Quins eren els seus gustos, el disseny de les seves llars. El patrimoni, la cultura. L’esport. “La gent llençava a la paperera part de la seva, de la nostra història. I per això vaig impulsar Gent de Barri, una exposició que recull fotografies dels veïns”, destaca. Coincidint amb la Festa Major del barri, s’ha organitzat una exposició amb una selecció fotogràfica que llueix als exteriors de Can Balsach. “Volem ampliar aquest arxiu, per això animem a tots els veïns a participar-hi. Poden portar les seves fotografies a l’associació de veïns.

Aleshores, s’escanegen i es retornen als seus propietaris”, matisa. El seu projecte té futur: no només vol limitar-se a exposar les fotos per Festa Major, té intenció de fer “alguna cosa més gran”, avança. Tot, per la memòria del seu barri. “La nostra història ens permet conèixer les nostres arrels, veure d’on venim i valorar el que tenim”, apunta. Per ell, aquesta memòria és el que continua dotant d’identitat al barri de la Creu Alta. “Som un poble, i això es conserva. I ens diferencia d’altres barris”, destaca.

A l’exposició, que enguany arriba a la vuitena edició, no hi són totes les fotos. Cada any fa una petita selecció de les que considera més originals, divertides o explicatives. I les acompanyen amb un petit text descriptiu per contextualitzar la imatge. “És enriquidor veure que la gent s’ho mira. És una feina de tots, i encoratja a ampliar més tota aquesta documentació. Una memòria que recorda des de l’any 1910, on els carrers no estaven ben pavimentats fins a la història més recent dels tallarets.

També per Festa Major

L’exposició forma part de més d’un centenar d’activitats que tindran lloc aquest cap de setmana al cor de la Creu Alta. Va ser l’escriptora Montse Barderi qui va donar ahir tret de sortida a les activitats, com a pregonera. De fet, la majoria de les activitats es concentraran a la plaça de la Creu Alta, i es recuperen les activitats com ara els concerts nocturns [consulteu la web del Diari de Sabadell per accedir a la programació de la Festa Major] o la 18a competició entre Llamps i Trons (que ja estan lluitant pels 1.600 punts en joc a les diverses proves puntuables).

El premi Tallaret d’Honor, atorgat per l’associació de veïns, d’enguany serà per Joan Capell Segura, exnedador del Club Natació Sabadell que compta amb rècords de natació europeus. Enguany, les activitats enllacen amb la programació especial que s’ha fet per commemorar el 250è aniversari del barri. També s’aprofitarà per commemorar el 125è aniversari de la seva festa major, una de les més esperades a la ciutat.