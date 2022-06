La Creu de Barberà es prepara pel 110è aniversari de la reposició de la Creu

El barri de La Creu de Barberà es troba al límit sud de la ciutat. Antigament, la creu situada a la plaça servia per marcar el terme municipal. L’escultura ha passat per diferents situacions, però, la més destacada és la seva reposició l’any 1913. Això significa que l’any que ve es compliran 110 d’aquest fet i per commemorar la data, l’Associació de Veïns de La Creu de Barberà ja ha començat a escalfar motors.

La primera de les activitats per fer caliu al barri va ser una botifarrada que es va celebrar a la plaça de La Creu de Barberà. Des de l’Associació de Veïns s’ha mostrat molt satisfets per l’acte, “Cada cinc anys realitzem la celebració, ara toca preparar-nos per la següent, organitzar-nos i anar recollint calerons. La gent ha respost i ja tenim forces voluntàries”.

Malgrat que els primers actes ja han començat la celebració principal està programada l’octubre del 2023.