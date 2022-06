L’ex del Sabadell, José Manzanera, nou director esportiu de la Cultural Leonesa

L’exdirector esportiu del Centre d’Esports, José Manzanera, ja té nou destí. El valencià s’ha convertit en les últimes hores en l’home fort dels despatxos esportius de la Cultural i Deportiva Leonesa, segons ha confirmat el club lleonès en un comunicat. Milita també en la Primera RFEF i, en principi, no serà rival del Sabadell la pròxima temporada si es manté l’estructura de grups de l’anterior, la qual cosa és ara mateix una incògnita.

Manzanera inicia una nova etapa després de la seva intensa experiència a la Nova Creu Alta, on va arribar l’estiu de 2018 quan la plantilla ja estava pràcticament configurada. Ell va ser, per exemple, un dels artífexs del fitxatge d’Adri Cuevas, qui, per cert, ara ha rebut la baixa del Badajoz. La temporada 18/19 va acabar de manera convulsa després de la destitució de Seligrat primer i Kiko Ramírez després. L’arribada d’Antonio Hidalgo es va convertir en un dels principals encerts de Manzanera per evitar el descens a Tercera Divisió.

Cara i creu

La feina de planificació va començar, de fet, en la 19/20, completant una plantilla molt equilibrada que sempre va lluitar en la zona alta, amb un grapat de jornades ocupant el lideratge. La irrupció de la pandèmia va frenar en sec la temporada, però el Sabadell va disputar el play-off exprés a Marbella aconseguint l’ascens al futbol professional. Curiosament, una de les seves víctimes pel camí va ser la Cultural Leonesa en una dramàtica tanda de penals.

L’èxit es va convertir en funeral un any després, quan es va consumar un dolorós descens en l’última jornada a Anduva. La falta de decisió en el mercat d’hivern sempre quedarà com un dels punts negres en la trajectòria de Manzanera al Sabadell. Després de molts dubtes, va acceptar continuar en la temporada 21/22 a Primera RFEF. Va confeccionar una plantilla teòricament per lluitar per l’ascens, però els mals resultats en el tram inicial del campionat van precipitar la seva destitució el 30 d’octubre, després d’un empat contra l’UCAM Múrcia a la Nova Creu Alta en un ambient molt crispat. Manzanera va marxar sense fer soroll i sense retrets. Després d’uns mesos de descans, ara torna al primer pla com a director esportiu de la Cultural.

🔴 OFICIAL | Jose Manzanera, nuevo director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa ➡️ https://t.co/iLyviIgNq4#AúpaCultu pic.twitter.com/mujPV4mDzc — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) June 7, 2022