El CE Sabadell destitueix José Manzanera i reforça la figura d'Antonio Hidalgo

El president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada ha anunciat la destitució del director esportiu José Manzanera i ha reforçat la figura del tècnic Antonio Hidalgo, que continuarà dirigint l'equip.

Calzada ha començat demanant disculpes a l'afició per la situació de l'equip, que segons ha assegurat el president arlequinat "està lluny d'on hauria d'estar". És per això que, per revertir aquesta situació, Calzada ha anunciat una sèrie de canvis per capgirar aquest escenari, començant per la destitució de José Manzanera i el reforç públic de la figura d'Antonio Hidalgo: "Des del mercat d'hivern passat hi ha hagut una pèrdua de confiança. Pensem que necessitem un canvi en la direcció esportiva, per treure el màxim rendiment d'una plantilla que pot donar molt més del que ens està donant".

Calzada, qui ha reconegut que aquesta decisió "li fa molt mal al cor", ha volgut agrair públicament la tasca feta per Manzanera durant aquests tres anys "per venir en un moment complex per al club". D'altra banda, ha demanat unitat i màxim suport al cos tècnic liderat per Antonio Hidalgo: "Deixem que faci la seva feina i no estiguem cada setmana pendents de si serà el seu darrer partit".

Publicitat