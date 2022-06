La Policia Municipal de Sabadell amenaça de fer vaga per Festa Major

Agents de la Policia Municipal de Sabadell plantegen fer vaga per Festa Major per denunciar les condicions laborals amb què fa temps que treballen. Aquest dimarts els policies s’han manifestat des de la comissaria de la carretera de Molins de Rei fins a les portes de l’Ajuntament, on se celebra el ple municipal.

“Haurem de fer-la grossa, perquè nosaltres no estem per festes”, ha dit el president del Sindicat Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME), Xavier Bartrolí. Una amenaça perquè “s’estan trepitjant drets laborals” i és fruit del “nyap” i els “caos organitzatiu” que hi ha al cos, ha assenyalat. Ha explicat que hi ha manca de material, “no tenim cotxes, ni motos. La majoria són vells i espatllats i avui mateix hi havia una dotzena a tallers”. També ha apuntat que falten agents “per sota dels 275 que marca el Pla Director 2018-2021” i “lluny” dels 310-320 que necessita la ciutat en proporció a la seva població.

A més, ha afegit “incompliments” en el reglament de segona activitat i adaptació del lloc de treball, la responsabilitat subsidiària en casos d’agressions i l’assistència jurídica, entre d’altres. Bartrolí ha admès que el tercer tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez -responsable polític de la Policia Municipal-, “ens ha defraudat, perquè sense ningú li digués ens va dir que arreglaria els problemes i cada vegada estem pitjor”.

És la segona protesta del personal policial, després que el passat mes d’abril, també en el marc de la sessió plenària, es concentrés a la plaça Sant Roc. Aquesta vegada, la mobilització ha sortit des de la Prefectura de Can Marcet, amb una cinquantena de persones, carregant un fèretre de cartró, per denunciar “la mort” del cos.

Protesta de la PAHC

La mobilitazació d’agents de la Policia Municipal, prèvia al ple, ha coincidit amb una protesta de la PAHC. La plataforma ha denunciat la “criminalització de l’ocupació” que assegura que fa el Govern encapçalat per Marta Farrés. El partit de l’alcaldessa, el PSC, ha portat al plenari una moció contra les ocupacions il·legals d’habitatges.