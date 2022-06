La Plataforma vol ajornar la votació del Ple sobre el SurfCity

La Plataforma en Defensa del riu Ripoll veu “incompliments en les condicions” perquè el consistori porti a votació del pròxim Ple municipal del mes de juliol la cessió del terreny municipal al grup inversor per als pròxims quaranta anys.

Entre les preocupacions dels membres contraris a l’execució del projecte de la piscina d’onades són els terminis per presentar al·legacions: “Mentre pels temes urbanístics el mes d’agost és inhàbil, pel que fa als temes administratius restants no és inhàbil. Ho trobem bestial tractant-se d’una votació tan important”, lamenta el president d’Adenc i membre de la Plataforma, Joan Carles Sallas.

En el cas que finalment les pretensions de la Plataforma no siguin estudiades i acceptades, des de l’associació demanaran intervenir durant el Ple per posar de manifest el seu malestar per la data escollida per fer la votació i les seves conseqüències administratives per presentar les corresponents al·legacions: “Demanarem ampliar el termini, fins a quinze dies del mes de setembre”, detalla.