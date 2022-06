Triquell es queda a les portes de guanyar Eufòria

Arribava l’última gala d’Eufòria (TV3) amb tot per decidir. Després de jornades intenses d’actuacions, tensió, eliminacions i grans espectacles musicals era moment de triar el guanyador del programa. Entre Triquell, Núria i Mariona es trobava l’artista 360º.

El primer a actuar a la gran final va ser Triquell, que va triar “Pump It” de Black Eyed Peas per arrencar la nit imprimint un ritme ben potent. La seva aposta va ser molt aplaudida pel jurat: “Crec que es un tema que requeria un control del tempo increïble i crec que ho has fet genial. Pots estar ben tranquil. Series un digne guanyador”, va expressar Lildami. Per la seva banda, Marc Clotet es mostrava fan de la Triquineta: “ets la persona més camaleònica que he conegut, ens has regalat art pur, ets talent! Art per ser vist!“.

Primera eliminació

Després de les primeres actuacions dels concursants calia saber qui seria el tercer finalista, o, en altres paraules el primer eliminat de la nit. La decisió va ser molt complicada, la tensió es notava a l’ambient. Els tres concursants s’hi jugaven molt i així ho expressaven les seves cares. L’elecció estava en mans del públic i amb 167.000 vots, un 25% de suport, es va decidir que la Núria quedava en tercera posició.

🎤 La Núria és la primera eliminada de la nit. Es queda a les portes de la victòria, amb el 25% dels vots. Eufòrics i eufòriques, esteu votant en massa! En aquesta #FinalEufòriaTV3 heu batut el rècord de totes les gales, amb més de 167.000 vots! ▶️ https://t.co/z9XG1vyhz7 pic.twitter.com/IKSrZm8T85 — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2022

La gran final

Un cop escollits els dos finalistes començava la gran batalla. Triquell contra Mariona. Qui dels dos s’emportaria el gran honor de guanyar Eufòria? Tot estava per decidir. “Ull per ull”, d’Adrià Puntí va ser la cançó triada pel jove, al jurat els va encantar: “a l’escenari és tan gustós de veure, com a espectador és meravellós veure una persona honesta”, expressava Elena Gadel. Per la seva banda, Mariona va escollir “Physical” de Dua Lipa acompanyant l’actuació amb un vestit amb llumetes espectacular.

Un cop finalitzades les vibrants actuacions era el moment del públic. A les mans de Catalunya estava l’elecció del flamant guanyador. La decisió no era fàcil, votar amb el cor i triar al teu concursant preferit? O fer-ho amb el cap i valorar la millor actuació de la nit? Malgrat ser complicat el veredicte va ser decisori. Hi havia un favorit i així ho van expressar els vots. Amb un 61% enfront un 39% Mariona va imposar-se a Triquell i va esdevenir la primera guanyadora del concurs.

👑 LA MARIONA ÉS LA GUANYADORA D'#EufòriaTV3! 🎤 S'imposa a la #FinalEufòriaTV3 amb el 61% dels vots! Enhorabona Triquell pel segon lloc! ▶️ https://t.co/z9XG1vyhz7 pic.twitter.com/vZ3aBASrLW — TV3.cat (@tv3cat) June 17, 2022

Futur prometedor

Tot i no guanyar el concurs, Triquell va endur-se una gran valoració dels jurats: “Et diria que inverteixis totes aquestes vivències, aquesta experiència, una persona tan jove amb aquesta personalitat, amb aquesta maduresa és que ha viscut moltes coses. Per mi això és el que ha de tenir un artista per explicar històries”, va dir-li Marc Clotet. Un cop finalitzat el concurs Triquell afronta una nova etapa a la seva carrera musical on, segons a declaracions al Diari de Sabadell, vol: “passar temps amb la meva gent, crear contingut, compondre i escriure amb temps i veure què passa”. No sabem que li oferirà el futur al jove artista, però estem segurs que continuarà deixant grans actuacions tal com ha anat demostrant durant el seu pas per Eufòria.